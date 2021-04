115 000 Euro erhalten

Neckarelz. Martin Müller von der Initiative Wert –volle Zukunft der Erzdiözese Freiburg übergab eine Spende an Dr. Thomas Dietrich, Vorsitzender des landwirtschaftlichen Beratungsdienstes Familie & Betrieb. Stattliche 115 000 Euro spendeten knapp 2000 Menschen. Das Geld soll nun der Stiftung von Familie und Betrieb zur Verfügung gestellt werden.

Spenden sind deshalb besonders wichtig, weil damit die Familienberatung in den landwirtschaftlichen Betrieben weiter sichergestellt wird. In Zeiten von Corona ist die Beratung besonders wichtig. Seit 2013 steht Familie und Betrieb Landwirten beratend zur Seite, wenn sich familiäre, betriebliche und/oder gesundheitliche Probleme auftun.

Allein in 2020 wurden über 250 Betriebe mit knapp 1500 betroffenen Personen beraten. Der Beratungsdienst mit seinen drei Beratungsstellen in Nord-/Südbaden und am Bodensee, eine davon in Neckarelz, ist ökumenisch aufgestellt und wird zum Großteil vom Erzbistum Freiburg und dem Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg unterstützt.