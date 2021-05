Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Limbach. Nach einem Unfall sucht die Polizei nach dem Fahrer eines hellen Pkws, der am Samstagvormittag bei Limbach unterwegs war. Gegen 10.15 Uhr wurde der helle Wagen zwischen Limbach und Muckental von einem 53-Jährigen mit seinem BMW X3 überholt. Dieser übersah scheinbar den entgegenkommenden Mercedes einer 29-Jährigen, so die Polizei. Beide Fahrzeuge mussten ausweichen, um einenFrontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden. Der helle Wagen hielt nicht an. Zur Rekonstruktion des Unfalls sucht die Polizei nach dem Zeugen in dem hellen Pkw. Dieser soll sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, melden.

