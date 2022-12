Wohnraum für Flüchtlinge melden

Limbach. „Hier noch ein Gutachten und da noch eine Ausgleichsmaßnahme, dazu die steigenden Baupreise – und schon sind wir bei einem rein kostendeckenden Grundstückspreis von 130 Euro je Quadratmeter“, leitete Weber zum nächsten Tagesordnungspunkt und zur Festlegung der Grundstückspreise für die kleinen Balsbacher Baugebiete „Klosterstraße“ und „Teichweg“ über. Auch wenn sich die Begeisterung bei allen in engen Grenzen hielt, wurde dieser genauso einstimmig beschlossen, wie der für die kleine Gewerbefläche „Haasenäcker“ mit 53 Euro je Quadratmeter.

Beim nächsten Punkt stellte Hauptamtsleiter Alexander Winter die Flüchtlingsunterbringung in allen Ortsteilen vor. Freie Kapazitäten sind allesamt für die Belegung gemeldet. Dennoch bleibt auf Sechsmonatssicht wohl ein zusätzlicher Unterbringungsbedarf von rund 60 Personen. Der Bürgermeister appellierte an die Bevölkerung, Wohnraum zu melden und wies darauf hin, dass es auf jeden Fall zu vermeiden gelte, Hallen oder Dorfgemeinschaftshäuser zu belegen. Ausdrücklich gedankt wurde den ehrenamtlich Tätigen in der Gemeinde.

Die dann von Bauamtsleiter Georg Farrenkopf vorgestellten sechs Bauvorhaben passierten den Gemeinderat jeweils mit einstimmiger Zustimmung, was dann genauso für die Spenden galt. Abschließend informierte Bürgermeister Weber über eine Förderung aus dem Gemeindeausgleichstock für die Limbacher Industriestraße in Höhe von 575 000 Euro. Abgelehnt wurde die Fachförderung für die Campingstraße in Balsbach.

Schließlich informierte er über die Sitzungen der Wasserzweckverbände und über zwei Eilentscheidungen mit Blick auf die Arbeiten an Bauhof und Rathaus. Anfragen aus dem Gremium bezogen sich auf den Rathausumbau. Beim Brandschutz gibt es inzwischen eine mit dem Landratsamt besprochene Lösung. Die Klärung der Innendämmung mit der Denkmalschutzbehörde läuft.