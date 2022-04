Heidersbach. „Wir wollen zurück in die Normalität.“ Das war die Kernaussage des Vorsitzenden des Fördervereins „Hällele“ Heidersbach, Werner Gellner, in der Jahreshauptversammlung. Dabei wurden die letzten drei Geschäftsjahr nochmals beleuchtet. Finanziell sei man relativ gut über die Runden gekommen, und man habe die veranstaltungsfreie Zeit für Um- und Ausbauarbeiten genutzt. Da aufgrund der Pandemie in den letzten beiden Jahren keine Versammlung durchgeführt wurde, ließ der Vorsitzende die Geschäftsjahre 2019 bis 2021 Revue passieren. Nachdem 2019 „ganz normal“ verlaufen war, war die letzte Veranstaltung des Fördervereins am Fastnachtsdienstag 2020.

Die Jahre 2020 und 2021 seien geprägt durch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen der ständig wechselnden Verordnungen gewesen. Nahezu alle Vereinsveranstaltungen und Feste sowie größere Familienfeiern konnten nicht durchgeführt werden. Das hatte auch Auswirkungen auf die Bewirtung im „Hällele“. 2020 mussten die eingelagerten Getränke abverkauft werden, um einem Verfall zuvorzukommen. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Sport- und Kulturverbänden wurden Hygienekonzepte erstellt, um den Sport- und Probebetrieb, sofern es die Verordnungen zuließen, wieder anzugehen. Trotz der Zwangspausen durch Corona wurden zahlreiche Um- und Ausbauarbeiten im Bereich des „Hällele“ durchgeführt. Unter anderem wurde die Brandmeldeanlage erneuert und digitalisiert und im Untergeschoss musste eine Brandschutztür eingebaut werden. Durch die Gemeinde wurde die Möglichkeit zur Nutzung eines freien W-Lan im Innen- und Außenbereich des „Hällele“ und der Sportanlagen geschaffen. Mit einem Dank an die Gemeinde Limbach und die vielen Helfer beendete Werner Gellner seine Ausführungen.

Pius Hemberger, der für die verhinderte Kassiererin Lena Rhein den Kassenbericht vortrug, vermeldete aufgrund mehrerer Spenden ein positives Kassenergebnis. Man verfüge über ausreichende Mittel zur Unterhaltung des Vereinsheims, was Achim Rhein und Ralf Wursthorn bestätigten. Bei den Neuwahlen wurden Vorsitzender Werner Gellner und Schriftführer Volker Noe in ihren Ämtern bestätigt. Christine Lösch übernimmt künftig die Kassengeschäfte, die von den Revisoren Thomas Hemberger und Ralf Wursthorn geprüft werden. Zum Abschluss gab Hemberger einen Einblick in die Planungen zur „Gläsernen Produktion“, die am 10. Juli auf seinem Hof durchgeführt wird. Dabei wird der Förderverein bewirten. Letztlich wurden aufgrund stetig steigender Einkaufspreise die Getränke- und Essenspreise bei Veranstaltungen angepasst. von

