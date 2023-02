Wilder Westen und Kriminaltango

Heidersbach. Es war, als hätte es die Coronapause nicht gegeben, denn bei der traditionellen Weibersitzung der FG „Hederschboch Dick Do“, die nun endlich wieder stattfinden konnte, war alles wie immer. Die Zutaten dazu sind ein nur von Frauen besuchtes, ausverkauftes „Hällele“, denen man ein vielsagendes Motto gibt und heraus kommt: Eine begeisternde Frauensitzung mit hervorragenden Tanz-, Wort-und Gesangsbeiträgen sowie ausgelassen feiernden Gästen aus nah und fern. „Make Weiberfaschnacht great again“ war in diesem Jahr das Thema und so kamen viele Cowboys, Indianer, Freiheitsstatuen und Hippies zusammen, um das Programm in der „männerfreien“ Umgebung zu genießen, da die Herren der Schöpfung keinen Zutritt hatten.

Vor dem in liebevoller Handarbeit bemalten Bühnenbild, das diesmal den Mount „Dick Do“ (in Anlehnung an den Mount Rushmore) zeigte, den die Gesichter der ehemaligen Präsidentinnen der Weibersitzungen schmückten, begrüßten Jasmin Swoboda und Nadine Scheuermann-Lipski die erwartungsfrohe Narrenschar, die von Beginn an gut mitging. Beide führten mit viel Wortwitz und Leidenschaft durch den kurzweiligen Abend.

Los ging es mit dem Flug in die Staaten und den damit verbundenen Sicherheitshinweisen der beiden Stewardessen Antje Grimm und Jasmin Swoboda von den „Albatros Airlines“, die mit ihren Ausführungen sogleich die Lacher auf ihrer Seite hatten. Die erste Tanzeinlage bestritt Milena Sauer, das Tanzmariechen der „Dick Do“, mit ihrem impulsiven und temporeichen Marschtanz.

In die Weiten des Wilden Westens entführte Monika Rhein, die von den Erlebnissen ihres Mannes Detlev auf der Pferderanch von Cowboy Bill berichtete. Die Ereignisse waren zur Freude des Auditoriums zum Haare raufen und verfehlten ihre Wirkung nicht. Eine quirlige und bunte Tanzeinlage der „Blauen Garde“ leitete über zur mit Spannung erwarteten Auflösung des Promispiels aus der fastnachtslosen Zeit.

Hier waren die einzig geduldeten Männer im Saal Bürgermeister Thorsten Weber, Pfarrer Johannes Balbach und Ortsvorsteher Werner Gellner, im letzten Jahr gefordert, Kunstwerke anzufertigen. Dabei durften lediglich Materialien verwendet werden, die in Coronazeiten rar wurden. Das beste Kunstwerk aus Klorollen, Nudeln und Schutzmasken fertigte hier der Bürgermeister, der daraufhin zum „Burger-King“ gekrönt wurde.

In einer schummrigen Kaschemme zeigte die Montagssportgruppe danach einen „Kriminal-Tango“ der besonderen Art und im Anschluss wurden Catrin und Anette Sauer mit einem närrischen Orden bedacht. Erstere für ihr heimisches Biotop und zweitere für ihre Bemühungen eine lästige Taube zu vertreiben. Mit dem schwungvollen Marschtanz der „Blauen Funken“ ging es sodann in die Pause.

Spontaner Flashmob

Der zweite Teil begann mit einem Einspieler, in dem sich die Elferräte in Baywatch-Manier präsentierten. Das war so recht nach dem Geschmack der närrischen Weiber. Eine Gesangseinlage von Jasmin Swoboda als Marylin Monroe sowie ein spontaner Flashmob bereiteten den Weg für die nächste Rednerin. In spitzen Versen ließ Susanne Knapp dabei die Weiberfaschnacht im wahrsten Sinne „Great again“ werden. „Wir wollen uns von dem Corona-Gedönse endlich löse, und bringe Weiberfaschnacht wieder zur alten Größe“ lautete ihr Credo, welches sie voll und ganz zur Geltung brachte. Beim „Burgerdance“ waren die männlichen Promis wieder gefordert, die zum Titel von DJ Ötzi mit originellen Kopfbedeckungen zur allgemeinen Erheiterung das Tanzbein schwingen mussten. Der Besuch von Antje Grimm als Frau Feiertag setzte dem Programm schließlich die Krone auf. Ihre haarsträubenden Erlebnisse zusammen mit ihrer Freundin Hannelore in Miami waren nicht zu toppen und brachten den Saal zum Kochen.

Farbenprächtiger Tanz

Den Abschluss des überaus kurzweiligen Programms, das von Werner Schifferdecker musikalisch begleitet wurde, bildete schließlich der farbenprächtige Tanz der Schautanzgruppe mit dem Titel: „Die Liebe ist kein Kinderspiel“. von