Limbach. Ein besonderes Jubiläum beging dieser Tage Werner Speth: Seit 30 Jahren lenkt er in verantwortungsvoller Position die Geschicke der Volksbank Limbach, seit 2017 als Vorstandsvorsitzender.

Die genossenschaftliche DNA wurde dem gebürtigen Limbacher in die Wiege gelegt. Sein Urgroßvater Pius Schwing war am 28. Dezember 1899 Gründungsmitglied des damaligen „Ländlichen Kreditverein Limbach“, der als Ursprung der Volksbank Limbach gilt.

Valentin Schwing, der Großvater von Werner Speth, war ebenfalls Vorstand der Spar- und Kreditbank Limbach. Die Bankgeschäfte wurden in der Stube bei „Stoffel’s“, so der Hausname der Familie Schwing, abgewickelt. So gab es für den Jubilar zuhause schon früh Berührungspunkte mit dem Bankgeschäft, zumal seine Mutter auch eine gelernte Bankkauffrau ist.

Werner Speth begann seine Ausbildung 1978 bei der heutigen Volksbank Limbach. Anschließend absolvierte er verschiedene Seminare beim Badischen Genossenschaftsverband in Karlsruhe und bei der Akademie deutscher Genossenschaftsbanken in Montabaur mit dem Abschluss zum diplomierten Bankbetriebswirt.

Mit knapp 30 Jahren wurde er dann 1991 zum Vorstand berufen. 26 Jahre stand er mit seiner Vorstandskollegin Edith Weber in der Verantwortung. Die letzten vier Jahre war Klaus Scholl der Kollege auf Vorstandsebene. Der attestiert Werner Speth hohe Fachkenntnis und einen jederzeit fairen und freundschaftlichen Umgang mit den Mitarbeiter.

Vertrauensvolles Miteinander

„Seine Entscheidungen, auch die unangenehmen, werden immer sachlich und in einem vertrauensvollen Miteinander getroffen. Der Mensch steht hierbei immer im Mittelpunkt. Die Förderung und Weiterqualifizierung der Mitarbeiter sind ihm ein echtes Anliegen.“

„Die schönsten und wertvollsten Arbeitstage“, so Werner Speth, „sind diejenigen, an denen ich Kunden bei ihren Anliegen, auch manchmal privater Natur und nicht das Bankgeschäft betreffend, mit Rat und Tat zur Seite stehen kann“.

Neben der „Bank vor Ort“ hat sich Werner Speth auch im Gemeindeleben engagiert, so als Gemeinde- und Ortschaftsrat der Gemeinde Limbach, oder als Vorstand beim Musikverein Limbach, wo er auch über 40 Jahre Musiker war.

Bruno Stipp überbrachte die Glückwünsche des Aufsichtsrates zum Jubiläum und bedankte sich für das immer konstruktive Miteinander und den Einsatz für die Genossenschaft. Klaus Scholl wünschte dem Jubilar alles Gute, viel Gesundheit, Zufriedenheit und für den bald folgenden Ruhestand die Muse, alles das zu tun, für das bisher im hektischen Berufsleben keine Zeit gefunden wurde.

Etwas untypisch für Werner Speth war, dass das Jubiläum aufgrund der aktuellen Situation sehr ruhig vonstattenging. „Das ändert sich aber sobald Feiern wieder zulässig sind“, so der „Drei-Jahrzehnte-Vorstand“ schmunzelnd. kö