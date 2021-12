Weitere Millioneninvestitionen stehen an

Limbach. Mit einer Schweigeminute für den am Tag der Sitzung verstorbenen Heidersbacher Altortsvorsteher Alois Hemberger eröffnete Bürgermeister Thorsten Weber die letzte Gemeinderatssitzung des Jahres.

Im Mittelpunkt der Sitzung stand die Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes für das kommende Jahr 2022. Die Hoffnung auf viel Normalität mit Blick auf das Virusgeschehen aus dem letzten Jahr hatte sich nicht erfüllt. Dennoch gibt es in Bezug auf den Haushalt 2022 aus Sicht von Thorsten Weber keinen Grund zum Jammern.

Zahlen „gar nicht so schlecht“

Gemeinderat in Kürze Bei der Limbacher Gemeinderatssitzung gab es von Bürgermeister Weber auch Informationen zur Flüchtlingsunterbringung in der Gesamtgemeinde. Vermutlich wird es im kommenden Jahr zu einem weiteren Zuzug kommen, für den sich die Gemeinde aber gerüstet sieht. Insgesamt sei Limbach seiner bisherigen Verpflichtung zur Unterbringung von insgesamt 53 Schutzsuchenden vollumfänglich nachgekommen. „Mein Dank gilt auch in diesem Jahr wieder unseren vielen ehrenamtlich Tätigen in unseren Ortsteilen, die sich mit großem Engagement kümmern. Wir sind weiter froh, dass wir sie haben“, schloss er diesen Tagesordnungspunkt.

„Unsere Zahlen sind, im Rahmen unserer von je her eher bescheidenen finanziellen Handlungsmöglichkeiten, gar nicht so schlecht“, so Weber. Dennoch sei man von der Normalität in vielen Bereichen weit entfernt, angefangen von der Materialknappheit bis hin zu den gestiegenen Energiepreisen.

Der Haushalt, der unter der Überschrift „Limbachs Zukunft aktiv gestalten“, stand, bildet auch gleichzeitig den Startschuss für die zweite Halbzeit der Legislaturperiode des Gemeinderates und der Wahlperiode des Bürgermeisters. Allein in der hälftigen Periode des Gemeinderats wurden gut 18 Millionen Euro investiert.

„Mit Blick auf unsere weiter anstehenden, Millioneninvestitionen im Pflichtaufgabenbereich und mit Blick auf das Ende Ihrer zweiten Halbzeit im Jahr 2024, werden Sie vielleicht als der Gemeinderat in die Geschichte der Gemeinde eingehen, der inflationsbereinigt das meiste Geld in einer fünfjährigen Legislaturperiode investiert hat,“ so Thorsten Weber, der zunächst die wichtigsten Eckdaten des kommenden Haushalts erläuterte.

Er empfahl, gerade mit Blick auf die aktuelle Zinssituation, den Fuß nicht vom Gaspedal zu nehmen, sondern alle anstehenden Investitionen anzugehen und abzuarbeiten. Zwar freute er sich über einen weiteren kleinen Einwohnerzuwachs, „ich will aber nicht verhehlen, dass ich mir über unsere mittel- und langfristige Gemeindeentwicklung ernst Sorgen mache. Die Nachfrage nach Baugelände ist ungebrochen. Allerdings ist aktuell eine aktive Gestaltung bei der baulichen Entwicklung ganz überwiegend nicht mehr möglich“, so Weber.

Neben dem Regionalplan bremst hier auch die zunehmend fehlende Bereitschaft der Bürger, Grundstücke für die bauliche Entwicklung zu veräußern oder freie Bauplätze zur Verfügung zu stellen.

Mittelfristig wird es weiter mehr Todesfälle als Geburten geben. Gewisser Zuzug wird notwendig sein, um dem demografischen Wandel ein Stück weit entgegenzuwirken. „Sonst werden die künftig eher steigenden Lasten auf immer weniger Schultern zu verteilen sein,“ galt sein allgemeiner Appell an die Grundstückseigentümer.

Auch im Laufe der aktuellen Regionalplanänderung muss der ländliche Raum Entwicklungsmöglichkeiten haben. „Zum Erhalt unsere liebens- und lebenswerten Dörfer gehört, neben einer gesunden und für mich selbstverständlichen Innenentwicklung, eben auch die Möglichkeit einer Außenentwicklung. Dazu bedarf es allerdings Flächen ohne Einschränkungen und wir müssen mit Blick auf die vorgenannte Situation im Grunderwerb Möglichkeiten haben, Entwicklungsflächen zugunsten anderer Flächen aufzugeben. Ob dies pragmatisch über einen restriktionsfreien Korridor rund um die Orte oder auf sonstige Weise gesteuert werden kann, ist für mich letztlich nicht entscheidend. Aber es kann und darf nicht sein, dass der ländliche Raum mit Grünzügen etc. in der baulichen Entwicklung vollkommen eingeschränkt ist, für jedwede energetischen Projekte wie Freiflächenphotovoltaik etc. aber hoch willkommen ist“, so das Gemeindeoberhaupt, das sich zeitgleich für den Klimaschutz als eines der zentralen Themen starkmachte.

„Entwicklungen im ländlichen Raum und in unserer Gemeinde müssen jedoch ausdrücklich im baulichen und im energetischen Bereich möglich sein. Ansonsten wird uns die Vergangenheit in Form von jetzt und heute in der Zukunft leider einholen.“

Mit Bezug auf den Ergebnishaushalt kann im kommenden Jahr ein Überschuss von 60 000 Euro erzielt werden und auch die mittelfristige Finanzplanung geht von Überschüssen aus.

Auch wenn der Ergebnishaushalt ganz überwiegend von den Pflichtaufgaben geprägt ist, hob der Bürgermeister die Bedeutung des Erhalts der bestehenden freiwilligen Aufgaben hervor. Neben der für ihn selbstverständlichen und nicht zur Diskussion stehenden Unterstützung der Vereine sprach er sich für den Erhalt und dem, wo immer möglichen Ausbau der freiwilligen Angebote aus – angefangen von der Mitgliedschaft in der Musikschule Mosbach, die gerade abgeschlossenen Investitionen in die Wanderzielwegweisung, den geschaffenen Trekkingplatz bis hin zu einem Römerpfad als zertifizierten Wanderweg im nächsten Jahr. Ein wichtiges Zeichen setzt die Gemeinde auch bei allen Steuern und den wichtigen Gebühren, denn die bleiben in allen Bereichen stabil. Die geplanten investiven Auszahlungen von 8,62 Millionen Euro sind erneut sehr hoch und um 1,8 Millionen Euro über denen des laufenden Haushaltsjahres. „Wir liegen damit weiter über dem, was eine kleine Gemeinde wie Limbach auf Dauer an Volumen eigentlich zu bewältigen vermag“, so Weber.

Kinder sind die Zukunft, und die Gemeinde nimmt mit der Fertigstellung der Arbeiten an der Schule am Schlossplatz, einer Lüftungsanlage an der Grundschule in Laudenberg und mit dem geplanten Um- und Erweiterungsbau für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren in Krumbach diese Zukunft fest ins Visier. Der barrierefreie Um- und Erweiterungsbau des Rathauses findet sich dann genauso bei den Investitionen wieder, wie der notwendige Umzug des gemeindlichen Bauhofs. Mit der Beschaffung eines wasserführenden Tragkraftspritzenfahrzeugs für die Abteilungswehr Krumbach wird der im Jahr 2019 beschlossene Feuerwehrbedarfsplan weiter konsequent umgesetzt und auch die Sanierung im Limbacher Ortskern ist mit vier privaten Maßnahmen gut angelaufen.

Die Umsetzung der Sondersanierungsförderung für die Limbacher Sporthalle wurde 2021 gestartet und soll 2022 fortgesetzt werden. Der größte Einzelansatz mit 1,87 Millionen Euro wird für die Sanierung der Industriestraße in Limbach veranschlagt, deren Baubeginn ebenfalls in 2021 erfolgt ist.

Mit der Erneuerung der Campingstraße in Balsbach steht das nächste Großprojekt nicht nur in den Startlöchern, sondern auch im Investitionsprogramm für das kommende Jahr. Erste Folgelasten aus der Kanalbefahrung in Balsbach, Laudenberg und Scheringen in Form von Sanierungen in geschlossener Bauweise sind mit 600 000 Euro zur Hälfte angesetzt. Hinzu kommt im Bereich der Abwasserbeseitigung der notwendige Bau einer Phosphor-Elimination auf der Limbacher Kläranlage.

Für den Multiweg Richtung Sportplatz steht in Wagenschwend das erste Flurbereinigungsverfahren in der Gesamtgemeinde an. „Trotz der Probleme mit den Restriktionen des Regionalplans und dem Grunderwerb können wir uns mit kleineren Wohngebietserschließungen in Balsbach mit dem Teichweg und der Klosterstraße sowie mit der Erschließung kleinerer gewerblichen Flächen in den Gebieten „Gottesäcker“ und „Haasenäcker“ in Limbach zumindest noch etwas entwickeln. Hier hat eben auch der Grunderwerb vorbildlich funktioniert,“ hob Thorsten Weber hervor. Finanziert wird das ambitionierte Investitionsprogramm mit dem Liquiditätsüberschuss aus dem laufenden Betrieb, dem Verkauf von Grundstücken, den Beiträgen und zu großen Teilen über Investitionszuweisungen, wobei bei vielen Zuweisungen die Fördermittelbewilligung noch aussteht. Die Finanzierungslücke beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro, was einer aus Sicht des Bürgermeisters durchaus kompensierbaren Nettoneuverschuldung von knapp 1,3 Millionen Euro entspricht.

„Wir tilgen unsere Schulden inzwischen jährlich mit namhaften Beträgen, was in den kommenden Jahren dazu führen wird, dass wir bei Verbesserungen im Haushaltsvollzug immer wieder mal mehr tilgen können als wir aufnehmen müssen. Damit sollten wir unsere Gesamtverschuldung abbauen können,“ zeigte sich Weber mit Blick auf den aktuell weiterhin kreisweiten Spitzenplatz bei der Pro-Kopf-Verschuldung überzeugt.

Investive Entspannung wäre aus Sicht des Bürgermeisters zwar wünschenswert, sie ist mit Blick auf die wohl weiter anstehenden Sanierungspflichten bei der Kanalisation durch die aktuell durchzuführenden Kamerabefahrungen, der verpflichtenden Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich, dem Nahwärmenetz oder der Umsetzung möglicher Ergebnisse aus dem Strukturgutachten im Bereich der Kläranlagen, eher nicht in Sicht.

„Für die Gestaltung unserer Zukunft werden wir im kommenden Jahr hoffentlich auch wieder einige positive Überraschungen erleben. Für unsere Zukunftsfähigkeit ist übrigens nicht immer nur gemeindliches Geld notwendig“, leitete Thorsten Weber zu seinen Schlussworten über, bevor die Fraktionen zu dem Zahlenwerk Stellung nahmen.

Fraktionen nahmen Stellung

Rainer Sauer von der CDU-Fraktion, Jochen Camarena von den Freien Wählern, Valentin Kern von der SPD-Fraktion, Klaus Brauch-Dylla vom Grünen Arbeitskreis sowie Gemeinderat Gerhard Noe unterstützten in ihren jeweiligen Statements den eingeschlagenen Weg ausdrücklich und bedankten sich beim Bürgermeister und seinem Rathausteam für die geleistete Arbeit. Alle hofften auf eine weiter mögliche, verträgliche bauliche Entwicklung und hier auf mehr Verständnis und Bereitschaft beim Grundstücksverkauf durch die Bürger.