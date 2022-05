Limbach. Bürgermeister Thorsten Weber brachte es gleich zu Beginn auf den Punkt: „Gas als günstige Übergangstechnologie ist seit dem Ukraine-Krieg weggebrochen. Nun gilt es mehr denn je, weg vom Gas, hin zu nachhaltiger Wärme“. Rund 150 Interessierte waren der Einladung der Energieagentur Neckar-Odenwald (EAN) gefolgt, um in der Limbacher Mehrzweckhalle mehr zum Thema „Heizungstausch im Bestand mit Wärmepumpen“ zu erfahren.

EAN-Leiter Uwe Ristl erklärte, dass Wärmepumpen aktuell in Neubauten die bevorzugte Wärmequelle sei. Doch, fragte er weiter, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass diese auch in Bestandsgebäuden eingesetzt werden können.

Antworten darauf hatte EAN-Diplom-Physiker Peter Brönner, auch langjähriger Berater der Verbraucherzentralen. Nach der Erläuterung des Funktionsprinzips von Wärmepumpen, durch Verdichten und Verdampfen einer speziellen Flüssigkeit, ähnlich dem Funktionsprinzip eines Kühlschrankes oder einer Klimaanlage, könne man aus „25 Prozent elektrischer Energie 100 Prozent Wärme erhalten“. Wärmepumpen mit Erdsonde, so die Faustregel, rechneten sich erst bei einem höheren Wärmebedarf wie bei großen Gebäuden oder Mehrfamilienhäusern. Die Betriebskosten seien zwar niedriger, jedoch die Anfangsinvestition aufgrund der Bohrungen recht hoch. Somit seien für normale Häuser die Luft-Wasser-Wärmepumpen die richtige Wahl, so der Redner.

Brönner erklärte, dass der Anschluss an ein Nahwärmenetz, wie diese in Neunkirchen und Limbach geplant seien, üblicherweise besser sei als eine eigene Wärmepumpe. Bei ähnlichen Betriebskosten sei die Anfangsinvestition deutlich geringer und man hätte keine Wartungskosten. Hier müsse man auch die Lebensdauer einer Wärmepumpe berücksichtigen. Aktuell gehe man von 15 bis 20 Jahren aus.

Wichtig für den wirtschaftlichen Betrieb sei die richtige Dimensionierung der Wärmepumpe. Überdimensionierte Pumpen arbeiten unwirtschaftlich, so Brönner. Dies sei „wie mit einem riesigen Auto um die Ecke zum Bäcker zu fahren“.

Das Mittel der Wahl für die genau richtige Dimensionierung der Wärmepumpe sei eine qualifizierte Heizlastberechnung, die Fachleute individuell für jedes Haus erstellen können.

Um wirtschaftlich arbeiten zu können, benötigen Wärmepumpen eine relativ niedrige Vorlauftemperatur von rund 50 Grad Celsius. Dies bedeute, dass die Heizkörper in den Räumen „groß“ sein müssten. Oder man benötige eine Fußbodenheizung, die aufgrund ihrer großen Fläche mit niedriger Vorlauftemperatur arbeite.

Bei Heizkörpern liefere eine Heizlastberechnung, und zwar für jeden einzelnen Raum, belastbare Ergebnisse. So könne es beispielsweise sein, dass der einfache Tausch eines einzelnen kritischen Heizkörpers in einen größeren den gewünschten Erfolg bringe. Dies sei billiger, so Brönner, als den Boden für eine Fußbodenheizung aufzureißen.

Wichtige Eckpunkte für die Heizlastberechnung seien die bisherigen Verbrauchsdaten und Informationen über das Haus wie Baujahr und Sanierungsmaßnahmen. Lägen diese nicht vor, sei die Heizlastberechnung etwas aufwändiger, aber auch machbar.

Moderne Wärmepumpen arbeiten mit Invertertechnologie (modulierbar). Vorgängermodelle ohne diese Eigenschaft sollte man nicht mehr einbauen. Der Preis für eine übliche Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus (acht bis 14 kW) läge bei zirka 24 000 Euro inklusiv Einbau, jedoch ohne Entsorgung der Altheizung. Empfehlenswert sei weiter, mithilfe eines kleinen Wärmetauschers den hydraulischen Heizkreislauf von der Wärmepumpe zu trennen.

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) sage aus, wie wirtschaftlich die Pumpe arbeitet: Bei einer JAZ von 3,7 wird aus einer Kilowattstunde (kWh) Strom 3,7 kWh Wärme erzeugt. Zahlen im Bereich um „4“ oder höher seien anzustreben. Wichtige Rechenmodelle könne man unter www.waermepumpe.de finden.

Die Preise für Gas seien innerhalb eines Jahres um 85 Prozent gestiegen, ähnlich dem Öl. Nach den Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme arbeite eine effizient konzipierte Wärmepumpe beim aktuellen Strompreis von 31 Cent immer noch zum vorjährigen, günstigen Preis.

Bei der Fragerunde gab es zahlreiche Meldungen: Beim Thema Kombination Wärmepumpe (WP) mit Photovoltaik hieß es, Photovoltaik sei immer gut. Doch speziell in Bezug auf die WP müsse man davon ausgehen, dass bei einem trüben Wintertag nicht genügend Strom für die Heizung geliefert würde. Bei einer bestehenden WP für Warmwasser empfahlen die Experten wegen des unterschiedlichen Temperaturniveaus für einen Heizungstausch eine zweite, separate WP. Kein Ausschlusskriterium sei eine vorhandene Einrohrheizung. Denn maßgeblich sei die vorhandene Vorlauftemperatur.

Großen Raum nahmen Nachfragen zu Geräuschemissionen von Wärmepumpen. Die Redner rieten, mindestens drei Meter vom Nachbargrundstück entfernt zu bleiben. Dabei sei die Himmelsrichtung relativ egal, wichtig sei ein freier Luftstrom. Legionellenproblematik gäbe es in bewohnten Einfamilienhäusern eher selten, so Uwe Ristl auf Nachfrage. Wichtig sei, dass alle Leitungen regelmäßig benutzt werden, heißt es abschließend im Bericht der Verantwortlichen.