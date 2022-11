Wasser- und Abwassergebühren werden erhöht

Limbach. „Wir sind gehalten, die Phosphorkonzentration in unseren Abwässern zu reduzieren. Mittels sogenannter Fällmittel kann das Phosphor quasi eingefangen werden und gelangt nicht ins Gewässer, sondern ist dann im Klärschlamm enthalten. Gerade auf der Anlage in Limbach ist die Konzentration zu hoch und wir wollen eine Fällmittelstation bauen, mit der die Fällmittel dosiert dem Abwasser zum Einfangen des Phosphors hinzugefügt werden kann“, leitete Thorsten Weber bei der jüngsten Sitzung des Limbacher Gemeinderats in den nächsten Tagesordnungspunkt über. Für diese Fällmittelstation vergab der Gemeinderat einstimmig die Planungsleistungen an das Ingenieurbüro SAG-Ingenieure zum Preis von knapp 37 000 Euro. Für die gesamte Maßnahme wurden im Übrigen bereits Fördermittel zu einer Förderquote von 80 Prozent bewilligt.

Die Kalkulation und Neufestsetzung der Wasser- und Abwassergebühren waren Gegenstand des nächsten Punktes. „Mit Ausnahme der Niederschlagswassergebühren hätten wir uns alle sicher andere Beschlussempfehlungen gewünscht, denn leider kommen wir in diesem Jahr nicht umhin, die Schmutzwassergebühren wie auch die Wassergebühren zum 1. Januar 2023 zu erhöhen“, stellte das Gemeindeoberhaupt einleitend fest, und verwies auf die hohen Energiepreise. Gerade der Strompreis wird sich im kommenden Jahr gegenüber dem laufenden Jahr glatt verdreifachen. Rechnungsamtsleiter Klaus Rhein stellte dem Gemeinderat die Gebührenkalkulationen ausführlich vor. Am Ende der Sitzung beschloss der Gemeinderat die Senkung der Niederschlagswassergebühren von bisher 0,41 Euro/qm auf neu 0,35 Euro/qm sowie die Erhöhungen der Wassergebühr von 2,40 Euro/cbm auf 2,50 Euro/cbm und der Schmutzwassergebühr von 3,20 Euro/cbm auf 3,60 Euro/cbm einstimmig.

Genauso einstimmig wurde die Neufassung der Bekanntmachungssatzung beschlossen. Hauptbekanntmachungsorgan wird künftig die Homepage der Gemeinde sein, im Amtsblatt wird aber weiter auf die wesentlichen Dinge hingewiesen.

Fünf Vorhaben vorgestellt

Erfreulich groß ist nach wie vor die Bautätigkeit in der Gemeinde. Bauamtsleiter Georg Farrenkopf konnte dem Gremium insgesamt fünf Bauvorhaben und eine Bauvoranfrage vorstellen, die allesamt die Zustimmung des Gemeinderats fanden.

Beim Tagesordnungspunkt Informationen stellte Hauptamtsleiter Alexander Winter die in der Juli-Sitzung zugesagte Prüfung der Einrichtung eines eigenen Busverkehrs zu den Kindergärten vor. Gerade mit Blick auf das Haftungsrecht und mit Blick auf die Kosten für die Gemeinde nicht zu stemmen, stellte er abschließend fest. Dem schloss sich auch der Gemeinderat an.

Bundesweiter Warntag

Bürgermeister Thorsten Weber informierte über den bundesweiten Warntag, der am 8. Dezember stattfinden wird. Dort sollen alle Warnkanäle und somit auch die Sirenen bespielt werden. Auch die Sirenen in der Gemeinde werden aktiviert. Weber bedauerte, dass die Förderanträge für die Ertüchtigung bzw. Neuerrichtung von Sirenen nach wie vor beim Fördermittelgeber liegen und einer Mittelbewilligung harren. Auch auf den Ehrungsabend der Gemeinde am 7. Dezember um 19 Uhr in der Sporthalle wies er hin.

Zum Zwecke der in diesem Winter notwendigen Energieeinsparung passt sich das Rathaus den Weihnachtsferien der Schule an und bleibt vom 27. Dezember bis 5. Januar geschlossen. Dadurch werden die größtmöglichen Einspareffekte erzielt, da die Heizung im ölbasierten Nahwärmenetz für diese Zeit entsprechend einheitlich geregelt werden kann.

Schließlich gab Weber Informationen zu möglichen Notfall- und Krisenszenarien. „Sollte es zu einem, wie auch immer gearteten Notfall (z.B. Stromausfall) kommen, dann darf ich Ihnen mitteilen, dass das Limbacher Feuerwehrhaus bis auf weiteres der zentrale Notfalltreffpunkt und die Anlaufstelle in unserer Gemeinde ist. Dort haben wir ein fest installiertes Notstromaggregat und je nach Notfall wird sich dort der Krisenstab zur Koordinierung ggfs. erforderlicher Maßnahmen treffen“, informierte er, um abschließend festzustellen: „Das wird alles hoffentlich nie notwendig sein, aber wir wollen Ihnen als Gemeinderat und unserer Bevölkerung vorab signalisieren, dass wir nicht erst im Falle eines Notfalls mit dem Denken anfangen, sondern uns bereits Gedanken gemacht haben.“