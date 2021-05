Verwaltungsgemeinschaft Limbach-Fahrenbach: Drei einstimmige Beschlüsse gefasst

Limbach. Immer wenn der Flächennutzungsplan keine Plangrundlage für einen Bebauungsplan enthält, muss dieser konkret geändert werden. Das geschieht in Limbach im Rahmen einer Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit Fahrenbach aus. Gleich drei solcher Änderungen wurden dem Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Limbach-Fahrenbach zur Beschlussfassung vorgelegt.

Zum Auftakt der Sitzung erklärte Verbandsvorsitzender und Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber, man setze fort, was man am 13. Januar und am 27. Juli vergangenen Jahres schon einmal in anderen Verfahrensstadien behandelt habe. In allen Punkten werde der Flächennutzungsplan im Parallelverfahren zum jeweiligen Bebauungsplan geändert. Die Beschlüsse über die Bebauungspläne erfolgten bereits im Vorfeld zur Sitzung.

Die Pflege-Einrichtung steht

Den Anfang machte die notwendige Änderung durch die Einrichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung in Heidersbach. „Das Gebäude steht, der Ausbau läuft und mit einem Betriebsbeginn ist über die Sommermonate zu rechnen“, so Weber. Die stellvertretende Hauptamtsleiterin Birgit Guckenhan erläuterte die aus der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen.

Diese wurden vom Gremium abgewogen und entsprechend beschlossen. Das erfolgte ebenso einstimmig wie die Billigung des Planentwurfs sowie der Feststellungs- und Wirksamkeitsbeschluss.

Gewerbegebiet kommt voran

Nächster Punkt auf der Tagesordnung war die Änderung des Flächennutzungsplanes durch den Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „Hilbertsfeld“ in Limbach. „Bedingt durch die gerade laufende Änderung des Regionalplans geht es mit der gesamten Gebietsentwicklung nicht so voran, wie das ursprünglich einmal geplant war“ erläuterte der Verbandsvorsitzende.

Einwände abgewogen

Es sei aber gelungen, einen ersten Teilabschnitt nun planungsrechtlich zum Abschluss zu bringen. Für diesen Abschnitt sei das beantragte Zielabweichungsverfahren durch das Regierungspräsidium Karlsruhe inzwischen genehmigt.

Wieder stellte Birgit Guckenhan die Einwände vor, die vom Gremium abgewogen wurden. Dann folgten die Billigung des Planentwurfes sowie der Feststellungs- und Wirksamkeitsbeschluss jeweils einstimmig.

Bei der letzten Änderung ging es um die durch den Bebauungsplan „Gottesäcker Nord“ bedingte Anpassung des Flächennutzungsplans. Hintergrund ist eine geplante Zahnarztpraxis. „In diesem Verfahren sind wir im Vergleich zu den beiden anderen Punkten noch einen Schritt früher unterwegs“, so Thorsten Weber.

So stellte Birgit Guckenhan die Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung vor, die vom Gremium abgewogen wurde. Anschließend wurde der Planentwurf in der vorgestellten Fassung einstimmig gebilligt sowie für die Offenlegung und erneute Beteiligung freigegeben.

Steter Wandel

„Mit Blick auf den steten Wandel der beiden Gemeinden in den letzten 15 Jahren seit der letzten Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplans sollten wir gemeinsam überlegen, ob auf Sicht nicht eine erneute Anpassung sinnvoll wäre,“ so der Verbandsvorsitzende abschließend.