Limbach. Die Gemeinde Limbach setzt ein deutlich sichtbares Zeichen für die Zukunft mit der Glasfaser. Bürgermeister Thorsten Weber unterzeichnete kürzlich im Rathaus mit der Firma Breitbandversorgung Deutschland (BBV) Verträge für den Anschluss von 37 gemeindeeigenen Liegenschaften und Mietobjekten. Zukünftig mit 300 Megabit pro Sekunde im Up- und Download sowie Telefonie versorgt werden sollen unter anderem das Rathaus, alle Feuerwehrgebäude, die Grundschule, die Schule am Schlossplatz, die Mehrzweckhalle und die Bürgerhäuser, das Museum in Limbach-Wagenschwend, diverse Hochbehälter oder die Kläranlagen. Limbach liegt damit bereits drei Wochen vor dem Ende der Vorvermarktung bei 450 Verträgen und hat das Minimalziel von 419 deutlich überschritten.

„Digitalisierung vorantreiben“

„Wir haben das Ziel, Limbach zur Glasfasergemeinde zu machen. Das Erreichen des Minimalziels ist daher für uns erst ein Zwischenschritt. Mit den jetzt unterzeichneten Verträgen wollen wir vor allem auch ein deutliches Zeichen des Vertrauens in die Glasfaser aussenden. Wenn wir als Kommune unsere Digitalisierung im Sinne aller vorantreiben möchten, benötigen wir eine zukunftssichere Internetversorgung und leistungsfähige Netzinfrastrukturen. Wie die Vertragszahlen der BBV zeigen, verstehen immer mehr Bürger sowie Gewerbetreibende die Notwendigkeit des Wechsels vom Kupfer zur Glasfaser sowie die Chancen, die dieses Projekt für uns alle bietet“, so Bürgermeister Thorsten Weber bei der Vertragsunterzeichnung.

Es liege in den nächsten zwei Wochen an allen, die Zeichen der Zeit zu erkennen und diese wichtige Zukunftsentscheidung gerade für unseren ländlichen Raum zeitnah zu treffen. „Limbach hat diesen Schritt bereits vollzogen“, meint das Gemeindeoberhaupt. pm