Überraschung für die Kinder

Laudenberg. Am Fastnachtssonntag hatte das Team der „Üwerzwerche“ eine Überraschungstüte für alle Kinder parat, die zuvor dazu aufgerufen waren, ein gemaltes oder gebasteltes Bild abzugeben. Die Abholung erfolgte am Sportplatz in Laudenberg – natürlich ganz Corona-konform. Dazu hatte das „Üwerzwerche“-Team die Außenanlage des Sportheims fastnachtlich mit „Üwerzwerch“-Männchen dekoriert und sorgte mit Fastnachtsmusik für die passende Stimmung. So erhielten die Mädchen und Jungen nicht nur einen Lohn für ihre Mühen – sondern durften sich darüber hinaus besonders in der derzeitigen Lage über ein bisschen Abwechslung freuen.

Ein Dank ging an die Spender, die das Füllen der Überraschungstüten ermöglicht haben, darunter Volksbank Limbach, Kaufland-Apotheke, die Firma Holzwurm und Metallbau Schmitt.