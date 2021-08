Tourismusstaatssekretär Patrick Rapp machte im Odenwald Station

Heidersbach. Tourismus-Staatssekretär Dr. Patrick Rapp war auf Sommerreise im nördlichen Baden-Württemberg und machte dabei auch in Rittersbach Station: „Es ist mir ein großes Anliegen, mich mit den Akteuren der Tourismusbranche vor Ort auszutauschen“, so Rapp. Gemeinsam wolle man das Reiseland Baden-Württemberg stärken. Der Tourismus sei von der Pandemie stark gebeutelt. In Teilen der Branche seien durch die Lockerungen und die Feriensaison Erholungszeichen zu beobachten. Doch man müsse weiter daran arbeiten, die Betriebe zu stärken.

Beim Besuch in der Heidersbacher Mühle in Rittersbach, drehte sich alles um das Thema Genuss. „Die Region Odenwald punktet beim Thema Kulinarik besonders mit regionaltypischen Produkten wie Lamm-und Wildspezialitäten oder dem Grünkern. Außerdem sind die Naturerlebnisse auf dem zertifizierten Neckartal-Radweg oder auf dem legendären Neckarsteig absolut einzigartig.“ Landrat Dr. Achim Brötel nutzte die Gelegenheit, dem Tourismus-Staatssekretär die besonderen Sehenswürdigkeiten und Ziele des Neckar-Odenwald-Kreises in einer Präsentation vorzustellen.

Besonders beeindruckt zeigte sich der Staatssekretär von der Authentizität und der Willkommenskultur, die die Gastgeber im nördlichen Baden-Württemberg vermittelten.

Auf seiner Tour besuchte Rapp alle sechs Reisegebiete Baden-Württembergs: die Region Stuttgart, den Schwarzwald, die Schwäbische Alb, das nördliche Baden-Württemberg, Oberschwaben-Allgäu und die Bodensee-Region.

