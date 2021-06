Thorsten Schwab wird neuer Rektor

Limbach. Nachdem Bernhard Klenk zum Schuljahresbeginn die Grundschule Limbach Richtung Schule am Limes verlassen hatte, lag die kommissarische Schulleitung seit dem 1. August 2020 in Händen von Julia Barginde und Thorsten Schwab. Als die Stelle dann im Januar ausgeschrieben wurde, bewarb sich Schwab und wurde Ende Mai am Schulamt Mannheim von Schulamtsdirektor Uwe Wurz offiziell als Rektor der Grundschule Limbach bestellt. Thorsten Schwab war seit seinem Referendariat, welches er bis 2008 in Mudau absolvierte, an der Werkrealschule Möckmühl sowie der Schule am Schlossplatz tätig, bevor er 2017 an die Grundschule Limbach wechselte. Dort fühlte er sich von Anfang an sehr wohl, was ihn letztlich dazu bewegte, sich auf die Stelle des Rektors zu bewerben.

AdUnit urban-intext1

Für Schwab ist es besonders wichtig, neben dem musischen Bereich auch den Sportbereich weiter voranzutreiben. Da es aktuell schwierig ist, größere Feiern durchzuführen, kamen Schulamtsdirektor Wurz und Bürgermeister Thorsten Weber in der großen Pause kurz an die Grundschule Limbach. Nachdem sie Schwab zur neuen Stelle gratuliert hatten, überreichten sie ihm seine Urkunde. Das Kollegium der Grundschule dankte Julia Barginde und Thorsten Schwab für die kommissarische Schulleitung, freute sich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem neuen Rektor und wünscht ihm viel Erfolg für die zukünftigen Aufgaben.