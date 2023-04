Sternstunde klassischer Musik

„Heidersbach. Klassische Klänge erfüllten die Mauern der Wendelinus-Kirche in Heidersbach bei einem atemberaubenden Konzert, das am vergangenen Sonntag stattfand. Vier Musikerinnen aus der Ukraine – drei Sängerinnen und eine Pianistin – brachten das Publikum in ihren Bann und verzauberten die Zuhörer. Das Konzert war ein wahres Meisterwerk der klassischen Musik und bot den Gästen eine unvergessliche Erfahrung.

Eröffnet wurde das Konzert von Kateryna Strashchenko mit dem „Ave Maria“ von Caccini. Ihre Stimme war kristallklar und reichte mühelos in die höchsten Höhen, während sie auch das Albioni-Adagio mit Emotion und Ausdruck sang. Strashchenko ist ausgebildete Opernsängerin und ist sowohl in der ukrainischen Nationaloper Kiew als auch in etlichen internationalen Opernhäusern und Konzertsälen aufgetreten.

Als sie mit ihrer außergewöhnlichen Hingabe und Technik die Arie „O mio babbino caro“ von Puccini intonierte, waren die Zuhörer regelrecht gefesselt und fühlten sich in die Mailänder Scala versetzt.

Ihre Tochter, Lisa Avramchuk, begeisterte bei ihrem Konzertdebüt mit ihrem glockenklaren Sopran mit dem „Panis angelicus“ von Franck ebenfalls die Besucher. Auch bei den ukrainischen Liedern, mit denen sie die Herzen der Gäste berührte, verlieh ihre Stimme der Musik eine tiefgründige Intensität.

Die dritte Solosängerin, Maria Nelidova, sang Arien aus Händels „Semele“ und aus Vivaldis „Bajazet“. Ihre Stimme war warm und voller Nuancen, und auch bei der „Litanei“ von Schubert präsentierte die sympathische Sängerin eine meisterhafte Kontrolle über ihre Tonhöhen und Dynamiken. Mit ihrer sanften und dennoch kraftvollen Stimme faszinierte Nelidova das Publikum und hinterließ einen bleibenden Eindruck.

Ihre Mutter, Tania Nelidova, begleitete die drei Sängerinnen am Klavier und schuf mit ihrem virtuosen Spiel die perfekte akustische Kulisse für die großen Stimmen. Sie agierte mit Leidenschaft und Präzision, und ihre Harmonien fügten sich nahtlos in die Darbietungen der Sängerinnen ein, um ein wahrhaft magisches Klangerlebnis zu schaffen.

Die Musikerinnen ergänzten sich perfekt und brachten ihre individuellen Stärken in das Konzert ein. Jede von ihnen begeisterte mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrem individuellen Stil. Das musikalische Programm des Konzerts war vielfältig und bot den Zuhörern mit einer Mischung aus Arien und Liedern eine abwechslungsreiche Reise durch die Welt der klassischen Musik. Die Reise endete in der ukrainischen Heimat der Sängerinnen. Als beim Finale des Konzertes, einem ukrainischen Volkslied, die drei Solosängerinnen ihre Stimmen zu einem beeindruckenden Trio verflochten, schafften sie es erneut, das Publikum zu fesseln.

Doch nicht nur auf musikalischer Ebene wurde das Konzertpublikum berührt. Den vier Musikerinnen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und jetzt in Heidersbach leben, war es wichtig, mit ihrem Konzert ein Zeichen für den Frieden zu setzen, wie Stefan Müller in seiner Konzerteinführung betonte. Die Zuhörer haben die Botschaft gerne aufgenommen. Die zwischen den Liedbeiträgen durch Susanne Knapp vorgetragenen Impulse zum Thema „Frieden“ haben daran erinnert, dass jeder Einzelne aufgerufen ist, an einem friedlichen Miteinander mitzuhelfen.

Die Reaktionen des Publikums auf dieses Konzert waren überwältigend. Die Zuhörer waren tief berührt von den Darbietungen und äußerten ihre Begeisterung mit stehenden Ovationen. Dieses Konzert war nicht nur ein Moment des Innehaltens und der Reflexion, der die Botschaft des Friedens auf eine kraftvolle und bewegende Weise vermittelte, es war ein wahrer Genuss für die Sinne und eine Erinnerung, die lange in den Herzen der Zuhörer bleiben wird. Nicht zuletzt war das „Konzert für den Frieden“ auch ein beeindruckendes Beispiel für Mitgefühl und Solidarität. Die großzügigen Spenden der Konzertbesucher werden einen wichtigen Beitrag leisten, um den Menschen in der Ukraine in ihrer Not zu helfen und ihnen Hoffnung zu geben. Von