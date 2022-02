Start in eine schnellere digitale Zukunft

Limbach/Neckar-Odenwald. Mit einem offiziellen Spatenstich hat am Mittwoch in Limbach der Glasfaserausbau begonnen. Nach den Plänen des Unternehmens „BBV Deutschland“ sollen in der Gemeinde mit ihren sieben Ortsteilen die Glasfaserkabel innerhalb von sechs Monaten verlegt sein.

Für Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber handelte es sich bei dem Termin am Mittwochnachmittag nicht um einen „alltäglichen Spatenstich“. Denn der Start des privatwirtschaftlich finanzierten Glasfaserausbaus in seiner Gemeinde sei wichtig, um die Digitalisierung voranzutreiben. Die Coronazeit habe gezeigt, wie wichtig ausreichende Bandbreite für Unternehmen aber auch Privatleute sei. Er freute sich darüber, dass bereits die Hälfte der Limbacher Bürger sich für einen Glasfaseranschluss und damit für Zukunftstechnologie entschieden hätten. „Dafür möchte ich mich bei unserer Bürgerschaft und den engagierten Vereinen bedanken“, sagte der Bürgermeister.

Ort bewusst gewählt

Insgesamt mehr als 1000 Haushalte und Betriebe würden von dem Glasfaserausbau profitieren. Weben hofft, dass mit dem Beginn der Baumaßnahmen sich weitere Bürger dafür entscheiden würden. Wie er sagte, sei der Ort des offiziellen Spatenstichs zwischen Rathaus und Schule bewusst gewählt.

Denn im Rathaus würden Verwaltungsaufgaben zunehmend digital erledigt. Und in der Schule habe man im Neubau „vollständig den Wechsel von der Kreidezeit zur digitalen Tafel“ vollzogen. Seine Gemeinde werde als Wohn- und Wirtschaftsstandort „bestens für die digitalen Herausforderungen von morgen aufgestellt sein.“ Die Bürger bereitete der Bürgermeister verbal auf die durch den Ausbau zu erwartenden Eingriffen in den Straßenkörper vor. Er geht hierbei von einem partnerschaftlichen Miteinander aller Beteiligten aus.

Landrat Dr. Achim Brödel wies in seiner Ansprache auf die zentrale Lage Limbachs im Neckar-Odenwald-Kreis hin. Denn bei der Verlegung des Glasfaserkabelnetzes im Landkreis führe zwischen den Knotenpunkten Neckargerach, Aglasterhausen und Buchen „kein Weg an Limbach vorbei“. Zudem handelte es sich am Mittwoch um den ersten Spatenstich des Unternehmens BBV im neuen Jahr. Landkreisweit habe der Glasfaserausbau bereits im Juni vergangenen Jahres in Aglasterhausen begonnen. Der Landrat wies auf mehrere Abstimmungsrunden von BBV-Vertretern mit Behördenmitarbeitern im Landratsamt und in den Kommunen hin. „Ich bin deshalb zuversichtlich, dass der Glasfaserausbau erheblich an Fahrt aufnehmen wird“, sagte Brötel. So sollen in der Gemeinde Limbach mehrere Baukolonnen eingesetzt werden. Auch der Landrat freute sich darüber, dass mit dem Neckar-Odenwald-Kreis zum ersten Mal ein Landkreis in Deutschland flächendecken ohne Fördermittel ein Glasfasernetz erhält. Im Gegensatz zu anderen Modellen werde dieses Mal das Glasfaserkabel direkt an die Häuser verlegt. Deshalb kann man künftig ein Datenvolumen von mindestens 300 Megabits pro Sekunden hoch- oder herunterladen.

Für den landkreisweiten Ausbau investiert der Fonds „Infracapital“, Eigentümerin von „BBV Deutschland“, insgesamt 120 Millionen Euro. „Der Wirtschafts- und der Wohnstandort Neckar-Odenwald-Kreis, aber auch der ländliche Raum insgesamt werden maßgeblich von diesem Ausbau profitieren.“.

Zentrale Leitung

BBV-Vertriebschef Sascha Bender freute sich ebenfalls über den ersten Spatenstich seines Unternehmens im Landkreis im neuen Jahr und über die Tatsache, dass die Hälfte der Limbacher sich für einen Glasfaseranschluss bei BBV entschlossen hätten. Er wies darauf hin, dass man sich beim Ausbau in Limbach regelmäßig mit Vertretern der Gemeinde abstimmen werde. So wolle man erreichen, dass die Belastung durch die Baumaßnahme möglichst erträglich für die Bürger werde. „Wir hoffen, dass sich noch viele bisher Unentschlossene für die Glasfaser entscheiden, wenn erst einmal die Bagger rollen“, sagte Bender.

Wie BBV Deutschland in einer Pressemitteilung informierte, sollen die Arbeiten des beauftragten Tiefbauunternehmens ab dem 21. Februar zeitgleich in Limbach, Heidersbach und Scheringen beginnen. Ab März soll der Ausbau in Wagenschwend starten. Zeitversetzt sollen anschließend die anderen drei Ortsteile folgen. Limbach liege direkt an der zentralen Leitung, mit der die BBV den Netzknotenpunkt Buchen im Norden quer durch den Landkreis mit den beiden anderen Knotenpunkten in Neckargerach und Aglasterhausen verbinden wolle. „Limbach hat deshalb eine hohe strategische Bedeutung“, heißt es in der Pressemitteilung.