Selbstverteidigung auf dem Programm

Limbach. Viet Vo Dao ist eine Selbstverteidigungsart, die sich aus der Fülle der vietnamesischen Kampfkünste entwickelt hat. Mit insgesamt vier Angeboten, immer freitags, steht Viet Vo Dao auf dem Programm des Limbacher Ferienprogramms. Bürgermeister Thorsten Weber bedankte sich beim Viet Vo Dao-Trainerteam von Peter Reutlinger für dieses abwechslungsreiche Angebot. Dieses wurde von 20 Kindern besucht und war einmal mehr ausgebucht. Nachdem zum Programmstart verschiedene Griffübungen erlernt wurden, standen heute beim zweiten Angebot das Schlagkissentraining sowie die Verteidigung mit Faust und Bein im Mittelpunkt. Die Kinder in allen Altersgruppen waren mit Eifer bei der Sache – egal ob beim Üben am Schlagkissen oder direkt am Bauch des Trainerteams. Bild: Gemeinde Limbach

