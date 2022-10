Sechziger in froher Runde in Heidersbach

Heidersbach. Sie haben vor 45 Jahren die Schule verlassen und die meisten haben ihren 60. Geburtstag gefeiert: Die Jahrgänge 1961 und 1962 aus Heidersbach fanden sich dieser Tage zu einem frohen Wiedersehen zusammen. Sie schwelgten in Erinnerungen und pflegten die Gemeinschaft. Auf die ehemaligen Mitschüler wartete ein spannender Tag, der mit einem gemeinsamen Frühstück in Amorbach begann, und mit einer Stadtführung und einer Weinprobe in Miltenberg fortgesetzt wurde. Der Abschluss fand in Amorbach in der „Schmelzpfanne“ statt. Dort begeisterte Konrad Weis mit einem Bildvortrag über vergangene Treffen, welcher großen Anklang fand. Ein großes Lob galt dem Organisationsteam, bestehend aus Karin Hemberger, Susanne Fertig und Conny Gramlich. bild: volker noe

