Schnelltests ab sofort im Limbacher Feuerwehrhaus

Limbach. Die Gemeinde Limbach bietet in Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Limbach ab sofort immer montags und donnerstags in der Zeit von 18 bis 20 Uhr Antigen-Schnelltestungen in Ergänzung zu bestehenden Angeboten bei Ärzten und Apotheken an. Die Tests, die vom DRK-Ortsverein Limbach durchgeführt werden, finden im Feuerwehrhaus in Limbach statt. Auch an den anstehenden Feiertagen im Mai wird das Testangebot durchgängig aufrechterhalten. Das Ausstellen einer entsprechenden Bescheinigung ist auf Wunsch möglich.

Für die Abnahme des kostenlosen Tests ist zwingend eine Anmeldung erforderlich. Diese können ab sofort online über die gemeindliche Homepage www.limbach.de (direkt über das sich öffnende Fenster bei „Terminvereinbarung online“) oder telefonisch zu den üblichen Sprechzeiten des Rathauses unter 0 62 87/92 00 25 vorgenommen werden.

Fünf-Minuten-Rhythmus

Anmelden kann sich jeder Bürger aus den sieben Ortsteilen der Gemeinde Limbach. Der Zugang zu Testzentrum erfolgt über den Parkplatz an der Schule/Sporthalle und ist nur mit einer medizinischen Mund-/Nasenbedeckung möglich. Die Tests finden mit zwei Testteams im Fünf-Minuten-Rhythmus statt.