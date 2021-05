Pläne zum Rathausumbau werden vorgestellt

Limbach. Seit 1971 ist die Städtebauförderung in Deutschland Teil der Struktur- und Innenpolitik. Ein Gesetz dazu wurde 1987 in das Bundesbaugesetz übernommen. Seit 2006 ist die Städtebauförderung im Grundgesetz verankert. Auch Limbach ist dabei: Mit dem Sanierungsgebiet „Ortsmitte“ ist die Gemeinde seit vergangenem Jahr Teil der großen Städtebauförderfamilie.

Im Jubiläumsjahr sollen im Rahmen bundesweit Veranstaltungen stattfinden. Auch wenn im Limbacher Sanierungsgebiet durch die kurze Laufzeit noch keine großen Erfolge in der Sanierung vorgewiesen werden können, will sich die Gemeinde mit einem kleinen Beitrag am landesweiten Jubiläum beteiligen.

Nachdem am 20. Mai die Jury des Wettbewerbs zum barrierefreien Umbau- und Erweiterungsbau des Rathauses tagt, wird die Gemeinde diese Gelegenheit nutzen und eine Führung durch diese Wettbewerbsbeiträge, bestehend aus Modellen und Plänen, anbieten. Neben dem Rathaus wird es im Rahmen dieser Führung noch weiteres Wissenswertes rund um das Thema Stadtsanierung und über die in der Gemeinde auf diesem Gebiet bereits geplanten Maßnahmen geben.

Die Führungen durch die Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge finden am Freitag, 21. Mai, in der Sporthalle Limbach ab 17 Uhr, je nach Interesse im Stundentakt und in festen Gruppen statt. Wer teilnehmen will, muss sich vorher anmelden per Mail an gemeinde@limbach.de oder telefonisch bei Benedikt Bechtold, Telefon 06287/920018. Um eventuell Kontakte nachverfolgen zu können, benötigt die Gemeinde mit der Anmeldung Adresse und Telefonnummer. Für die Führung ist das Tragen einer medizinischen Mund- und Nasenbedeckung erforderlich. Eine Handdesinfektionsmöglichkeit zu Beginn ist gegeben.

In Zusammenarbeit mit dem DRK-Ortsverein Limbach besteht im Vorfeld der Führung die Möglichkeit eines kostenlosen Antigen-Schnelltests im Feuerwehrhaus. „Dafür mein ausdrücklicher Dank an die Ehrenamtlichen von unserem DRK-Ortsverein“, so Bürgermeister Thorsten Weber. Interessierte sollen bei der Anmeldung mitteilen, ob sie getestet werden wollen. Treffpunkt ist zu Beginn der Führungen jeweils am Eingang der Sporthalle.