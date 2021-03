Limbach. Ein Auto hat sich am Samstagvormittag in Limbach selbstständig in Bewegung gesetzt und eine Person verletzt. Das Fahrzeug wurde nach Angaben der Polizei von einem 67-Jährigen in der Straße „Mühlwiese“ abgestellt.

Der Fahrer des VW Caddy zog nicht die Handbremse, und es geschah das Unvermeidliche: Der Pkw rollte rückwärts gegen einen in der Lindenstraße fahrenden Toyota Auris einer 55-Jährigen.

Nach der Kollision rollte der VW weiter, prallte gegen zwei Straßenschilder und kam dort schlussendlich zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 55-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro.