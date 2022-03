Oskar Schmitt aus Balsbach hat Geschichte miterlebt und mitgestaltet

Balsbach. Vor wenigen Tagen verstarb im Alter von 93 Jahren Oskar Schmitt. Als „Engelwirt“ des beliebten Gasthauses war er weit über die örtlichen Grenzen hinaus bekannt und geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Solange es ihm seine Gesundheit erlaubte, war er bis ins hohe Alter eingebunden in Landwirtschaft und Gastronomiebetrieb, kam täglich in die Wirtschaft und war für die Gäste, alt wie jung, mit seinem reichen Erfahrungsschatz ein angenehmer und interessanter Gesprächspartner.

„Engelwirt“ Oskar Schmitt ist gestorben. © Norbert Schwing

Oskar Schmitt wuchs mit zwei Geschwistern im Elternhaus (Gaststätte, Poststandort, Landwirtschaft) auf. Am 18. Mai 1957 heiratete er seine 2016 verstorbene Frau Gertrud geborene Hemberger, mit der er 2007 im Kreise seiner drei Töchter Agnes, Beate und Renate und ihren Familien (zwei Enkel) das Fest der Goldenen Hochzeit feiern konnte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Ehrungen durch den örtlichen Gesangverein und Kirchenchor“Liederkranz“, unter anderem mit der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft, sowie die Ehrungen durch den Badischen und Deutschen Chorverband würdigen die bemerkenswerte 68-jährige Sangestätigkeit von Oskar Schmitt wie auch sein Mitwirken im Vorstand als Kassier in 38 Jahren, übernommen 1967 von seinem Vater „Alt-Engelwirt“ Leo Schmitt.

Die Geschichte von Post und Gastronomie in Familienhand im Elternhaus hat Oskar Schmitt viele Jahre lang erlebt und mitgestaltet. Das heutige „Engel“-Gebäude wurde nach dem Brand eines Vorgängerhauses laut Grundstein 1898 von dem Schreiner und Landwirt Joseph Heck erbaut und erhielt 1899 die erste Konzession als Schank -und Speisewirtschaft. 1901 wechselte die erste Balsbacher „Posthülfstelle“ von 1885 von Wilhelm Seifert in den „Engel“ zu Joseph Heck, übernommen am 1. April 1920 von Leo Schmitt aus Wagenschwend nach Einheirat in das Gasthaus. Bereits am 7. September 1902 war hier das erste Telefon vor Ort eingerichtet worden. Ihm folgte im Oktober 1971 ein Münzfernsprecher am Lagerhaus. 1945/1946 war Monika Schmitt (Schwester des Verstorbenen) für den örtlichen Postbotendienst zuständig.

1955 übernahm Oskar Schmitt die Postgeschäfte und den Postbotendienst seines Vaters Leo. Nach der Auflösung der Poststelle aus wirtschaftlichen Gründen am 30. September 1973 war der Verstorbene bis Januar 1992 beim Postamt Limbach als motorisierter Landzusteller für Balsbach und die weiteren Limbacher Ortsteile tätig.

Lange in Familienbesitz

Der Gasthof „Zum Engel“ befindet sich nun bereits in der vierten. Generation in Familienbesitz. Gegründet 1889 von Joseph Heck, übernommen 1930 von Leo und Helena Schmitt, weitergegeben 1960 an Oskar und Gertrud Schmitt wird er seit 1994 von deren Tochter Agnes Keller als Familienbetrieb geführt. Zwischen 1960 und 1998 wurde das Gebäude mehrmals umgebaut, renoviert und modernisiert. Im Juli 2020 zerstörte ein Brand Teile des Gebäudes. Die Gaststätte ist mit ihrer Qualität seit Jahren ein beliebter Anlaufpunkt für die nähere und weitere Umgebung, wozu der Verstorbene wesentlich beigetragen hat. (nsch)

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3