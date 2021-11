Ohne gute Mitarbeiter kann keine Firma bestehen

Heidersbach. „Ohne gute Mitarbeiter kann keine Firma der Welt bestehen“, stellte Geschäftsführer Rainer Sauer im Rahmen einer kleinen Feierstunde der Firma Fensterbau Sauer anerkennend fest. Anlass der Zusammenkunft, der auch Bürgermeister Thorsten Weber beiwohnte, war die Mitarbeiterehrung von Klaus Dörr sowie die Verabschiedung der langjährigen Mitarbeiterin Roswitha Neuberger.

Erfolg vom Können abhängig

„Der Erfolg einer Firma ist immer vom Können und der Motivation seiner Mitarbeiter abhängig. Deshalb möchte ich mich bei Euch von ganzem Herzen für das Geleistete, für euren Einsatz, eure Fachkompetenz und auch Treue bedanken“, sagte Sauer mit Blick auf die Jubilare. Er rief nochmals die Verdienste von Roswitha Neuberger ins Gedächtnis, die nach 30 Jahren im Betrieb in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde. Sie war eine der guten Seelen im Büro, zuständig für Terminvereinbarungen und Rechnungsprüfungen und erste Ansprechpartnerin bei Kundenanfragen. „Du warst dabei stets höflich, zuverlässig, ehrlich, einsatzbereit, loyal und kollegial“, anerkannte der Geschäftsführer und überreichte ein Abschiedspräsent.

Bürgermeister Thorsten Weber war es vorbehalten, Klaus Dörr für seine 40-jährige Betriebstreue auszuzeichnen. Er zeigte zunächst auf, dass die Firma auch im 89. Jahr ihres Bestehens ein weit über die Gemeindegrenzen hinaus anerkanntes Unternehmen rund um Fenster und Türen sei. Man lege Wert auf eine hohe Qualität von der Fertigung bis zum Einbau.

„Die Firma Sauer Fensterbau mit ihren knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein in vielfacher Hinsicht innovativer und erfolgreicher Spezialist rund um das Thema Fenster und Türen“, stellte er fest und freute sich, dass sie ihre Produkte in ganz überwiegender Zahl in Heidersbach nicht nur vertreibe, sondern auch fertige. Einen großen Anteil daran habe die Belegschaft, aus deren Reihen nun Klaus Dörr im Mittelpunkt stand.

Im Herbst 1981 begann er seine Ausbildung zum Glaser beim Familienunternehmen Sauer und er ist der Firma seit dem treu geblieben. Er hat in dieser Zeit einige Umstrukturierungen mitgemacht und gemeistert. Eingesetzt war er zunächst in der Holzfensterfertigung, später in der Montage und momentan in der Fertigung von Kunststofffenstern.

Thorsten Weber lobte besonders die große Sorgfalt und Einsatzbereitschaft mit der der Jubilar seine Aufträge erledigt und überreichte ihm im Namen der Handwerkskammer die Treuemedaille in Gold sowie die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg für sein 40-jähriges Betriebsjubiläum. von