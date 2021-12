„Ölschluckender Wärmeverbund“ bald Geschichte?

Limbach. Mit 16 Punkten erneut sehr umfangreich war die Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Limbacher Gemeinderats in der Mehrzweckhalle.

Bürgermeister Thorsten Weber leitete nach der Begrüßung zunächst zur Ergebnisvorstellung der Untersuchungen zum energetischen Quartierskonzept in Limbach über. Abgeklopft wurde hier, mit Fördermitteln der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), ob es eine Option darstellt, die anstehende Erneuerung des bestehenden kommunalen Wärmeverbunds größer zu denken und das Nahwärmenetz auch für Betriebe und Privatpersonen zu öffnen. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Untersuchungen diverse Beratungsleistungen für die Bürgerschaft in allen sieben Ortsteilen angeboten, von denen sehr rege Gebrauch gemacht wurde.

„Wir werden um die Erneuerung unseres stark ölschluckenden, kommunalen Wärmeverbundes auf Sicht nicht herumkommen. Wir sind darüber hinaus überzeugt, dass die Realisierung eines, über die gemeindlichen Liegenschaften hinausgehendes Nahwärmenetz ein Ansatz ist, den wir weiterverfolgen sollten“, leitete Weber zur Vorstellung über.

Diese erfolgte durch Uwe Ristl von der Energieagentur im Landkreis (EAN) und Karsten Thiel von der Partnerenergieagentur aus dem Landkreis Karlsruhe. Beide stellten ausführlich die Ergebnisse der Konzeptuntersuchung und die weitere Vorgehensweise für eine Nahwärmekonzeption im Ortsteil Limbach vor.

Dort ergibt sich nach den Untersuchungen ein Gesamtwärmebedarf von 14 bis 15 Millionen kWh im Jahr. Den gesamten Ort zu erschließen erscheint allerdings unmöglich. Im und um den eigentlichen Ortskern wäre eine Nahwärmeversorgung allerdings wirtschaftlich gut darstellbar. Diese könnte gegebenenfalls in mehreren Abschnitten realisiert werden.

„Wir möchten aber niemanden von vornherein ausschließen. Klar ist aber, je weiter weg von der Heizzentrale, je länger sind natürlich die Leitungen, umso höher die Investitionen und umso größer sollte die Anschlussdichte sein. Unter dem Strich muss es sich für alle rechnen, denn wir alle sitzen beim Wärmepreis dann im gleichen Boot“, stellte der Bürgermeister fest.

Neuer Ort für die Heizzentrale

Die Heizzentrale könnte nach den Konzeptvorstellungen im Grünbereich zwischen neuem Feuerwehrhaus und Mehrzweckhalle entstehen. Verschiedene Brennstoffe würden je nach Interesse zum Einsatz kommen. Das garantiert zum einen eine Redundanz im Falle einer Störung und hilft zum anderen bei Preisschwankungen im Brennstoffbereich. Durch den möglichen Einsatz von Pellets und Holzhackschnitzel, kombiniert mit Photovoltaik und Solarthermie wird der Einsatz von erneuerbaren Energien bei gut 90 Prozent liegen.

Die für einen durchschnittlichen Privathausbesitzer erstellte Musterrechnung zeigte, dass ein Nahwärmeanschluss im Vergleich sowohl bei der Investition, aber insbesondere im Betrieb die wirtschaftlichste Lösung darstellt.

„Eine einfache Anlagentechnik beim Kunden durch eine Übergabestation, wenig Platzbedarf, Wegfall von Wartungskosten, hohe Versorgungssicherheit und der wirtschaftliche Einsatz von regenerativen Energien über eine zentrale Wärmeversorgung sind sicher nur einige Vorteile des Nahwärmenetzes“, zeigten sich Rist und Thiel überzeugt.

Kick-Off-Veranstaltung

In einem nächsten Schritt sollten nun, über ein ebenfalls von der KFW wieder gefördertes Sanierungsmanagement, das Versorgungskonzept und die Ausbaustufen konkretisiert und durch eine breite Öffentlichkeitsarbeit mit einer Kick-off-Veranstaltung für alle Interessierten der Bedarf abgefragt werden.

„Limbach ist ein ländlich geprägter Ort, wo es keine große Anschlussdichte gibt. Bevor die Gemeinde eine millionenschwere Investition tätigt, bedarf es der verbindlichen Erklärung vieler Eigentümer. Nur mit unverbindlichem Interesse werden wir als Gemeinde eine solche Investition nicht angehen können“, stellte Thorsten Weber klar. Dem folgte auch der Gemeinderat einstimmig. Er befürwortete das Konzept und beauftragte die Verwaltung mit der Umsetzung durch die Beantragung der Folgeförderung KfW-Sanierungsmanagement Phase 1.

Bebauungsplan beschlossen

Planungsthemen sind regelmäßige Punkte auf der Limbacher Tagesordnung. Mit einer wohnbaulichen und einer gewerblichen Bebauungsplanung durfte sich der Gemeinderat in dieser Sitzung beschäftigen. Der kleine Bebauungsplan „Starkenwiesen“ im Ortsteil Laudenberg soll mit zwei Bauplätzen die dortige Nachfrage nach Wohnbauland zumindest teilweise decken. Gemeindeeigene Grundstücke stehen hierfür derzeit nicht mehr zur Verfügung.

Der Bebauungsplan, der eine Fläche von etwa 0,21 Hektar abdeckt und für den der Aufstellungsbeschluss bereits in der Sitzung vom 2. Dezember 2019 erfolgte, wurde im beschleunigten Verfahren aufgestellt.

Melanie Steiner vom Ingenieurbüro IFK aus Mosbach brachte die Anwesenden auf den neusten Stand und der Gemeinderat beschloss anschließend den Bebauungsplan als Satzung in der ihm vorgelegten Fassung.

Gleiches galt dann anschließend für die Änderung des Bebauungsplanes „Haasenäcker-Gewerbegebiet II“ im Ortsteil Limbach. Diese wurde im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die Gemeinde Limbach wird damit, zu den Bauplätzen im neuen Gewerbegebiet „Hilbertsfeld“, sechs weitere gewerbliche Bauplätze schaffen. „Die Nachfrage nach gewerblichen Plätzen ist groß und die Plätze sind aktuell alle schon reserviert“, stellte der Bürgermeister abschließend fest.

Umbau des Rathauses

An großen, millionenschweren Projekten mangelt es in Limbach aktuell nicht. Mit dem barrierefreien Um- und Erweiterungsbau des Limbacher Rathauses steht das nächste schon in den Startlöchern. Gegenstand der Beratung war die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen.

„Nach der Wettbewerbsentscheidung und der Vorstellung des Büros Herrmann Architekten aus Stuttgart in unserer Septembersitzung haben wir die vergangenen zwei Monate Angebote eingeholt und entsprechende Gespräche geführt. Ich bin sehr froh, dass wir auch bei diesem Projekt in ganz vielen Bereichen mit den uns bekannten, ortsansässigen Fachplanern zusammenarbeiten können“, so Bürgermeister Weber.

Dem folgte auch der Gemeinderat und gab seine einstimmige Zustimmung zum eigentlichen Architektenvertrag und weiteren sieben Fachplanungsverträgen.

„Wenn die Fachplaner nun mit im Boot sind, werden wir auch bald wissen, mit welchen Kosten wir zu rechnen haben. Durch die Nutzung bestehender Fördermöglichkeiten werden wir aber eine sehr vernünftige Gegenfinanzierung dieser Investition hinbekommen“, zeigte sich das Gemeindeoberhaupt überzeugt.

Bauhof zieht um

Um mit dem barrierefreien Rathausumbau überhaupt starten zu können, muss der Bauhof vom jetzigen Standort beim Rathaus an seinen neuen Standort umgezogen sein. „Wir rechnen quasi täglich mit dem Eingang der Baugenehmigung, damit wir endlich loslegen können“, so Weber. Der Gemeinderat beschloss dafür die Vergabe der Ingenieurleistungen in den Leistungsphasen 5 bis 7 an das Ingenieurbüro Camarena aus Limbach, das auch den Auftrag für die bisherigen Leistungsphasen 1 bis 4 bekommen hatte. Am neuen Standort sollen bestehende Bauteile saniert, andere rückgebaut sowie neue errichtet werden.