„Odenwälder BabyNest“ ehrte 235 Jahre textiles Wissen

Limbach. Im Rahmen einer Betriebsfeier im Limbacher „Odenwälder BabyNest“ ehrten Geschäftsführer Guido und Christiane Bangert langgediente Mitarbeiterinnen. Ausgezeichnet und mit einer Urkunde der IHK bedacht wurden für je 40 Jahre Betriebszugehörigkeit Birgit Metz, Marita Kreis, Carmen Eppel sowie Claudia Ockert. 25 Jahre dabei sind Waltraud Meixner, Claudia Zimmermann und Cornelia Hutter. Die für „die heutige Zeit außergewöhnliche Betriebstreue von immerhin insgesamt 235 Jahren“ belohnte Geschäftsführer Guido Bangert mit Lob und Geschenkgutscheinen. „Wir sind froh und dankbar über das engagierte, langjährige Mitwirken und solch ein textiles Wissen in unserer Firma“, so Firmenchef Bangert. Grüße übermittelte er auch von den Seniorenchefs Linda und Heinrich Bangert, die der Ehrung krankheitsbedingt nicht beiwohnen konnten. Immerhin hätten diese alle geehrten Mitarbeiterinnen selbst eingestellt. Besondere Worte für einen weiteren Anlass fand Bangert zur Verabschiedung von Produktionsleiterin Waltraud Weiß, die der Firma über 45 Jahre treue Dienste geleistet habe. Neben der Geschäftsleitung verabschiedete auch die gesamte Belegschaft Weiß in den wohlverdienten Ruhestand. Bild: BabyNest

