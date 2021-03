Balsbach. Der Limbacher Ortsteil Balsbach liegt nicht gerade im Dunstkreis pulsierender Kunstmetropolen, nicht einmal am Rande einer solchen. Dass die tiefe Provinz für einen Künstler dennoch ein gutes, also inspirierendes und erfolgreiches Umfeld sein kann, dafür ist der Maler Wilfried Georg Barber ein lebendiges Beispiel. Seit 15 Jahren lebt und arbeitet er im ehemaligen Gasthof „Löwen“ in Balsbach. An diesem Montag hat er seinen 80. Geburtstag, feiern kann er nicht, was der gesellige und genussfreudige Rheinländer und italophile Wahl-Odenwälder bedauert.

Schwarze Kunst zum Start

Als Schriftsetzer hat der 1941 in Köln Geborene begonnen. Die sogenannte Schwarze Kunst markiert den Beginn eines Werdegangs, in dessen Verlauf das Schwarze (und somit das Weiße) immer wieder in den Fokus des grafischen und künstlerischen Schaffens rückte. Auch jetzt hat Wilfried Georg Barber die Faszination wiederentdeckt, die von diesem farblichen Gegensatzpaar ausgeht. Seine alte Leica M6 eröffne ihm Motive, denen er in der eigenen Dunkelkammer wieder begegne.

Die Wiederbeschäftigung mit dem analogen Werkzeug folgt auf eine (weitere und noch andauernde) Phase der „Schwarz-Malerei“ und kompensiert, dass der Zugang zur bildlichen Darstellung mit Pinsel und Ölfarbe gerade ein wenig versperrt ist – was den 80-Jährigen aber nicht beunruhigt.

Solche Phasen der Zugangslosigkeit sind Barber nicht fremd, denn er weiß, dass eines Tages die Mal-Lust wieder da sein wird. Darauf bereitet er sich vor, bespannt Keilrahmen, grundiert sie, geht in den Garten oder den Wald, wo die Anregungen lauern.

So wie 2019, als er in seinem Blog notierte: „Tagelang begegnete ich diesem 110x120cm-Format auf der Staffelei. Ich sah dieses Weiß und fand keinen Zugang. Ich dachte über Farben nach, über Formen, aber es bewegte sich nichts in mir. So ließ ich es stehen. Doch immer wieder reizte mich diese weiße Leinwand. Und vor ein paar Tagen, nach einem Spaziergang in aller Stille im Garten, überkam es mich. Vor der Staffelei stehend, das Weiß vor Augen, begann ich mit Wucht und Liebe zum Detail dieses Bild. Es hatte etwas Befreiendes, ein Frohsinn machte sich in mir breit.“

„SchwarzMalerei“

Auch anhand dieses ziemlich schwarzen Bildes mit dem Titel „Eruption eines Gefühls“ wird klar: Für Barber ist das Schwarze nicht düster und schwer. Die Zuneigung zu der Farbe ging so weit, dass er ihr ein Büchlein widmete. Als Titel konnte nichts anderes in Frage kommen als „SchwarzMalerei“.

Doch der Blogeintrag macht noch etwas anderes deutlich: Die Werke des Neu-Balsbachers sind immer Ausdruck seiner inneren Befindlichkeiten, Zustandsbeschreibungen und Einblicke in seine Seele. „Wer auf meine Bilder blickt, schaut in mich hinein.“ Weiter gedacht, erschließen sich so jene Sätze, die Barber über seinen Weg zur und mit der Kunst stellt: „Malerei darf nicht Schema werden, sondern muss Reflexion des Lebens bleiben, eines Lebens von Erfahrungen, Entwicklungen: Malerei muss Summe sein.“

Ausflüge in andere Ausdrucksformen der Kunst wie die Plastik, Lyrik oder Musik, der Linolschnitt und die Fotografie, das Wort und das Druckwesen ausdrücklich eingeschlossen.

„Eine Zwischenbilanz“

Versteht man unter Summe ein Resultat oder das Ganze, so könnte Barbers Leitsatz dazu verleiten anzunehmen, dass der Maler an einem Endpunkt angekommen sei. Mitnichten: Vor fünf Jahren hat der Balsbacher ein Buch geschrieben, illustriert und layoutet, das unter seinem Malermotto den Untertitel „Eine Zwischenbilanz“ trägt. Nun vollendet er das 80. Lebensjahr und zieht noch immer keinen (Schluss)strich, bleibt zwischenbilanzierend, offen, neugierig, aktiv.

Das Buch ist gegliedert in Kapitel, denen er Farbsummanden zuordnet; die Palette reicht von Dunkelgrau bis Hellgrün. Gefragt danach, welchen Farbsummanden die derzeitige Lebensphase bekäme, zögert er nur ganz kurz, geht zu seinem Ölfarben-Sortiment und kehrt mit einer Tube „Veroneser Grün“ zurück. In Wilfried Barbers Augen ein Grün, das Heiterkeit, Leichtigkeit und Frohsinn verbreitet. „Aber auch – beim Mischen – eine empfindliche Farbe, die mit Vorsicht und Achtsamkeit behandelt werden will.“ Eine Allegorie auf sein Alter? Da lässt Barber gern den Künstlerkollegen Pablo Picasso zu Wort kommen: „Es dauert lange, bis man jung wird.“