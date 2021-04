Limbach. „Unser gemeindlicher Bauhof ist klein, aber fein und leistungsfähig“, so Bürgermeister Thorsten Weber zu Beginn einer Begehung des Limbacher Friedhofes durch den Ortschaftsrat. Zu dieser hatte Ortsvorsteher Valentin Kern eingeladen. Im Mittelpunkt stand die Übergabe des neuen Urnengrabfeldes, zu der der Ortsvorsteher, neben den Ortschafts- und Gemeinderäten auch Georg Farrenkopf und Ronny Link von der Gemeindeverwaltung sowie Bauhofleiter Gerald Schell willkommen hieß.

Das Urnengrabfeld ist ein reines „Eigengewächs“, denn die Planung, die im Oktober letzten Jahres mit dem Ortschaftsrat abgestimmt wurde, erfolgte durch Bauamtsleiter Georg Farrenkopf. Er plante das neue Feld in Form eines Kreuzes.

150 Arbeitsstunden

Über den Herbst und Winter legte dann der gemeindliche Bauhof kräftig Hand an, und setzte die Planung mit insgesamt gut 150 Arbeitsstunden um. Die Granitumgrenzung des neuen Grabfeldes war im Bestand vorrätig. Mit ihr wurde das Urnengrabfeld knapp 15 Zentimeter erhöht. Umrahmt wird es von einem wassergebundenen Splittweg aus Felsenkies, der in einer Breite von 1,20 Meter angelegt wurde. Mit der vor einigen Tagen abgeschlossenen Bepflanzung ist nun ein sehr ansprechendes und ansehnliches Urnengrabfeld entstanden.

Das Pflanzkonzept besteht aus Bodendecker, für die gelb blühendes Johanniskraut gewählt wurde, und einer mittig gepflanzten Trauerweide. Insgesamt beliefen sich die Kosten der Gesamtanlage auf rund 10 000 Euro.

Hervorragende Arbeit

Bürgermeister Thorsten Weber und Ortsvorsteher Valentin Kern dankten dem Bauamtsleiter und dem Bauhofteam für die hervorragende Arbeit. Die Fertigstellung erfolgte im Übrigen zur rechten Zeit, denn aktuell gibt es gerade noch zwei freie Urnengräber.

Im neuen Grabfeld sind nun 24 weitere Plätze entstanden. Die Grabfelder sind eingemessen und jedes Grabfeld ist durch ein Metallblech vor Ort deutlich sichtbar. Die Bleche werden nun nach und nach den Gräbern weichen, zeigen aber schon jetzt, wie die Anlage insgesamt einmal aussehen wird.

Darüber hinaus laden zwei Sitzbänke zum Gedenken und Verweilen ein.

Keine freie Platzwahl

Verwaltung und Ortschaftsrat waren sich bei der Begehung einig, dass es keine freie Platzwahl im neuen Grabfeld geben wird, sondern das Feld in einer festen Reihenfolge umlaufend belegt wird.

Hinzukommen soll im Laufe des Jahres dann noch ein Urnenstellwandangebot im rückwärtigen Bereich des neuen Urnengrabfeldes. „Der Trend zur Urnenbestattung hält weiter an. Wir haben nun auf dem Limbacher Friedhof ein breites Angebot an Bestattungsmöglichkeiten, egal ob Erd- oder Urnenbestattung. Mit der von der ortsansässigen Firma Bopp konzipierten und gepflegten Grabanlage gibt es darüber hinaus für alle, denen die Zeit für eigene Pflegemaßnahmen fehlt, ein hervorragendes Fullservice-Angebot,“ so Bürgermeister Weber abschließend.