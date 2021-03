Limbach. Ein neuer Bauhof und die Festlegung der Gebühren für die verlässliche Grundschule waren unter anderem Themen der jüngsten Limbacher Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Thorsten Weber gab zunächst den Verkauf zweier Bauplätze in Limbach und Heidersbach bekannt sowie dem Kauf und Verkauf weiterer Grundstücke.

Vorgestellt wurden auch die eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan „Saatschulweg“. Mit diesem Plan werden drei Bauplätze geschaffen. Die bemängelte Wasserversorgung wird durch den Neubau eines Feuerlöschbehälters im Bereich der Schule sichergestellt. Der Gemeinderat folgte den vorgeschlagenen Abwägungen und beschloss die Satzung einstimmig mit einer Änderung in Bezug auf mögliche Dachformen.

Flexible Nutzung möglich

Bei den Gebühren für die verlässliche Grundschule für das Schuljahr 2021/22 schlug der Bürgermeister vor, diese nicht anzupassen, sondern auch im kommenden Schuljahr konstant zu halten. „Die Familien sind in dieser Zeit besonders belastet“, begründete Weber diesen Vorschlag, welcher auch im Gremium einhellige Zustimmung fand. Somit bleibt die Gebühr bei 40 Euro monatlich und wird über einen elfmonatigen Zeitraum erhoben. Auch soll eine flexible Nutzung mittels 10er-Karten zu einem Preis von 80 Euro, bei einer Mindestbelegung in der Regelbetreuung von acht Kindern, weiterhin angeboten werden. Die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule von 13 bis 14 Uhr könnte mit dem monatlichen Beitrag von 105,00 Euro ebenfalls beibehalten werden, sofern mindestens vier Kinder Bedarf anmelden und die Eltern den Rücktransport aus der Betreuung in die Grundschule selbst übernehmen. Der Vorschlag aus dem Gremium, den Eltern auch bei den 10er-Karten entgegenzukommen und auf Grund der langen Schulschließung die bisher nicht gebuchten Betreuungszeiten mit in das nächste Schuljahr zu übernehmen, wurde ebenfalls einstimmig bewilligt.

Neubau im Bereich „Tiefe Wiesen“

Gemeinderat Jochen Camarena wechselte im nächsten Tagesordnungspunkt die Seiten und stellte als Planer den aktuellen Stand der Planungen für den Umbau des ehemaligen Areals in Bereich „Tiefe Wiesen“ zum neuen Standort des Gemeindebauhofes vor. Hierzu sollen auf dem bereits vom Bauhof genutzten Grundstück umfangreiche Sanierungs- und Umbaumaßnahmen vorgenommen werden. „Wir brauchen keine Luxusvariante, sondern einen auf den örtlichen Bedarf und einen optimalen Betriebsablauf abgestimmten Betriebshof, den wir mit dem aktuellen Standort neben dem Rathaus definitiv nicht haben“, so Thorsten Weber. „Das schafft auch den Raum für die geplanten, ebenfalls notwendigen Arbeiten am Rathaus.“

Camarena stellte im Detail die geplanten Umbaumaßnahmen vor, die auf insgesamt 980 000 Euro beziffert wurden. Der Umbau findet überwiegend im vorhandenen Bestand statt. Eine Förderung über die Sanierung wird erfolgen. Zudem wurde ein Antrag beim Gemeindeausgleichstock gestellt. Es sind in einem nächsten Schritt vor dem eigentlichen Bauantrag noch Abstimmungen mit der Baurechtsbehörde notwendig, denen noch eine Begehung durch den Bauausschuss der Gemeinde folgen wird.

Im nächsten Tagesordnungspunkt berichtete Bürgermeister Weber dem Gemeinderat über den Zwischenstand des Vergabeverfahrens zum Rathausum- und erweiterungsbau. 22 Architekturbüros sind in den Planungsprozess eingestiegen. Modelle wurden inzwischen ausgegeben und sind bis Ende April mit den Plänen bei der Gemeinde Limbach vorzulegen. Weber bedauerte, dass es nur sehr wenige Bewerbungen aus der näheren Region gab.

Bauamtsleiter Georg Farrenkopf stellte dem Gemeinderat dann sechs Baugesuche und Bauvoranfragen vor, denen alle einstimmig zugestimmt wurde. Darunter befindet sich auch das eigene Bauvorhaben zum Löschwasserbehälter an der Grundschule in Laudenberg. Der Bürgermeister hob hier hervor, dass es sich bei den Baugesuchen nicht nur um Neubauten in den Baugebieten handelt, sondern auch um Musterbeispiele der Innenentwicklung.

Bericht zum Glasfaserausbau

Zum Ende der Sitzung gab er dann erneut einen kurzen Sachstandsbericht zum Glasfaserausbau, „einem der wichtigsten Zukunftsprojekte für die Entwicklung unseres ländlichen Raumes“. Der Rathauschef zeigte sich zuversichtlich, dass die Gemeinde ihren 20-prozentigen Anteil an den kreisweit notwendigen 14 000 Verträgen schaffen wird. Aktuell sind 330 von 418 Verträgen abgeschlossen. „Mit den deutlichen Angebotsverbesserungen der BBV, die seit gut einer Woche gelten, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, sich nicht für einen Glasfaseranschluss zu entscheiden“, appellierte er.

Schließlich informierte der Bürgermeister über die Ausstattung der Schulen mit CO2-Messgeräten. Diese werden bald in Form farbiger Smileys im Ampelsystem den CO2-Pegel zeigen und zuverlässig daran erinnern, dass regelmäßig stoßgelüftet wird. Bei künftigen Umbaumaßnahmen sollen dann auch Frischluft-Lüftungssysteme mit in die Betrachtung einbezogen werden. Aus dem Gemeinderat kam abschließend die Anfrage, ob es schon ein Ergebnis aus der letztjährigen Kanalbefahrung gibt, was der Bürgermeister verneinte.