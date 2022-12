Mit Zuversicht ins neue Jahr

Limbach. Nachdem es nach der Eröffnung der Limbacher Gemeinderatssitzung weder Fragen der Bürger noch Bekanntgaben aus nichtöffentlicher Sitzung gab, ging Bürgermeister Thorsten Weber unmittelbar zum Antrag von Gemeinderat Gerhard Noe über, dem dessen Ausscheiden zum Jahresende zugrunde lag (siehe weiteren Bericht).

„Krisen trotzen“

Breiten Raum nahm der Haushalt für das kommende Jahr ein. Bürgermeister Weber hatte seine Rede mit „Krisen trotzen – mit Zuversicht ins neue (Haushalts-)jahr“ überschrieben.

Gerhard Noe scheidet aus dem Gremium aus „Auch wenn die Gründe für Dein Ausscheiden natürlich gegeben sind und Du das auch angekündigt hattest, ist das heute hier im Gemeinderat durchaus eine spürbare Zäsur. Denn mit Dir geht nicht einfach ein Gemeinderat, sondern einer – Deine erste Vereidigung war am 22. Juli 1980 – mit über vier Jahrzehnten Ratstätigkeit samt Erfahrungsschatz und gleichzeitig ein ebenfalls jahrzehntelang tätiger erster Bürgermeisterstellvertreter“, betonte der Bürgermeister, der ihm für diese Tätigkeiten, aber auch für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit dankte. Beim nächsten Ehrungsabend der Gemeinde würden Noes „beeindruckende Leistungen zum Wohle unserer Gemeinde“ noch entsprechend gewürdigt werden. Der Beschluss des Gemeinderates über das Ausscheiden war einstimmig. Alle Voraussetzungen für das Nachrücken von Jens Hüsken in den Gemeinderat waren geprüft und liegen vor. Dieser wird im Januar den Sitz von Gerhard Noe übernehmen. Weitere Nachfolgeregelungen wurden ebenfalls einvernehmlich getroffen. So rückt Gemeinderat Mattias Kemmerer in den Bauausschuss und Gemeinderat Chris Neumann fungiert ab Januar als erster Bürgermeisterstellvertreter.

„Kaum ist rund um das Virus Covid-19 ein stückweit Normalität eingekehrt, liegt ein neues Krisenpaket auf dem Tisch. Mit dem am 24. Februar vom russischen Präsident Putin begonnenen Angriffskrieg auf die Ukraine haben wir wieder einen Krieg in Europa. Die Folgen daraus werden uns im neuen Jahr alle, aber auch unsere Gemeinde in vielfältiger Form tangieren“, führte er zu Beginn aus, um aber gleich darauf hinzuweisen, dass in Krisen auch immer Chancen liegen, die es zu nutzen gilt.

Er war zwar sehr froh, dass in den letzten Jahren viele Dinge angepackt und erledigt wurden. Dennoch müssen erheblich Mittel für viele Maßnahmen ins nächste Jahr übertragen werden.

„Unser Problem im investiven Bereich ist übrigens weiter, dass wir uns in vielen Bereichen nach einer endgültigen Fertigstellung der Maßnahmen geradezu sehnen, auch ein Grund für die vielen zu übertragenden Mittel. Als Beispiel sei exemplarisch unsere Schule am Schlossplatz genannt. Dort hat die Schmerzfreiheit von beauftragten Unternehmen, und da bleiben die Firmen aus unserer Gemeinde und aus dem Landkreis explizit außen vor, denn da funktioniert es, eine kaum zu ertragende Schmerzgrenze erreicht“, so das Gemeindeoberhaupt.

Mit Planergebnis zufrieden

Zufrieden zeigte sich Weber mit dem Planergebnis aus dem laufenden Betrieb, der über den Ergebnishaushalt abgebildet wird. Dieser weist ein kleines positives Ergebnis von 30 000 Euro aus und entspricht damit voll den gesetzlichen Vorgaben. Von den gut zwölf Millionen Euro laufenden Aufwendungen werden knapp zwei Millionen Euro für die Personalaufwendungen benötigt. Alle Steuerhebesätze bleiben konstant. Aufgrund der sich teils verdreifachenden Energiekosten hatte der Gemeinderat bereits in der letzten Sitzung die Wasser- und Abwassergebühren nach oben anpassen müssen. „Wer sich unseren Haushalt genauer anschaut, dem bleibt nicht verborgen, dass er weiter ganz überwiegend von der Erfüllung unserer Pflichtaufgaben geprägt ist. Der Handlungsspielraum für freiwillige Aufgaben wird leider Jahr für Jahr kleiner“, leitete der Bürgermeister zum Finanzhaushalt über.

Mit gut 11,5 Millionen Euro wurde hier eine neue Rekordhöhe bei den Investitionen zum Beschluss vorgeschlagen. Angesichts einer geplanten Nettoneuverschuldung von 0,7 Millionen Euro sind die Investitionen durchaus für die Gemeinde leistbar.

Beim Investitionsvolumen bilden die Bauauszahlungen mit 8,76 Millionen Euro die mit Abstand größte Position, gefolgt von Investitionszuschüssen mit 1,53 Millionen Euro, vom Grunderwerb mit 0,8 Millionen Euro und dem Vermögenserwerb mit rund 0,4 Millionen Euro.

Die finanziell bedeutendsten Investitionen sind der barrierefreie Um- und Erweiterungsbau des Rathauses und die Sanierung und Erweiterung des Kindergartens in Krumbach sowie ganz viele Maßnahmen aus dem Abwasserbereich. „Allein im Abwasserbereich schieben wir eine mittelfristige „Bugwelle“ aus Kläranlagenneukonzeption, Sanierung aufgrund der Eigenkontrollverordnung oder notwendiger Höherdimensionierungen von mindestens 25 oder eher 30 Millionen Euro vor uns her. Selbst wenn wir alles zu 80 Prozent gefördert bekämen, was ja aktuell schon nicht der Fall ist, bleiben stattliche Beträge als Eigenanteil. Da ist der Austausch von Wasserleitungen noch gar nicht berücksichtigt. Hinzu kommt der Rechtsanspruch auf Ganztag im Grundschulbereich ab 2026, der bei uns ebenfalls nicht im Bestand zu erfüllen sein wird,“ blickte Weber in die Zukunft, um mit Blick auf den neuen Rechtsanspruch zu ergänzen, „der Bund hat erneut einen Rechtsanspruch eingeführt – eben den für die Ganztagesgrundschule. Und, wie bei dem für die Betreuung unterdreijähriger Kinder darf man gespannt sein, was der Bund denn zu seinem Beschluss und zu den auch für uns sicher wieder millionenschweren Ausbauinvestitionen dazu geben wird. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Wenn das so wird wie bei der Kleinkindbetreuung, werden wir mit unserer Investition wieder mehr oder weniger im Regen stehen. Wo dann noch die ganzen Fachkräfte herkommen sollen, ist eine weitere, große unbeantwortete Frage. Man würde sich wünschen, dass Beschlüsse einfach vorher einmal grundsätzlich und in allen Richtungen durchdacht werden, bevor man sie fasst und mahnende Stimmen immer wegwischt.“

Vieles unter Fördervorbehalt

Viele für 2023 angedachte Maßnahmen stehen allerdings unter Fördervorbehalt, angefangen bei einer weiteren Fahrzeuganschaffung aus dem Feuerwehrbedarfsplan bis hin zur Campingstraße in Balsbach. Unbedingt weiterkommen will man im kommenden Jahr auch bei der Konzeption des Nahwärmenetzes. „Das Thema Nahwärmenetz hat sich, für uns mitnichten erledigt, im Gegenteil“, hob Weber hervor und ergänzte, „das alles lässt sich trotz der aktuellen Dringlichkeit bei vielen leider nicht ohne weiteres aus dem Ärmel schütteln. Die Förderung für die Investitionen, eine neue Richtlinie ist gerade erst in Kraft getreten, muss beantragt und bewilligt werden, es bedarf einer ausgereiften Planung und eines Betreiberkonzepts. Und es bedarf einer gehörigen Portion Realismus. Vor dem Jahr 2025 werden die ersten Haushalte nicht mit Energie zu beliefern sein.“

Sorge bereitet ihm weiter die mangelnde Bereitschaft, ohne zusätzliche, nicht leistbare Forderungen, Grundstücke an die Gemeinde zu verkaufen. Dies werde sich mittelfristig bei den Einwohnerzahlen auswirken, denn ohne einen gewissen Zuzug wird sie, schon durch die Demographie bedingt, zurückgehen.

Zudem bereiten dem Bürgermeister die Flüchtlingszahlen Kopfzerbrechen. Rund 60 Personen sind zur Unterbringung in den kommenden sechs Monaten angekündigt, für die die Gemeinde weiter dringend Wohnraum sucht.

Das Gemeindeoberhaupt schloss seine Haushaltsrede mit Worten des Dankes an die Bürger für die pünktliche und gewissenhafte Zahlung ihrer Steuern und Abgaben sowie an den Gemeinderat und die Ortsvorsteher samt Ortschaftsräten für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Statements der Fraktionen

Christian Bopp von der CDU-Fraktion, Jochen Camarena von den Freien Wählern, Valentin Kern von der SPD-Fraktion sowie Klaus Brauch-Dylla vom Grünen Arbeitskreis unterstützten in ihren jeweiligen Statements den eingeschlagenen Weg ausdrücklich und bedankten sich beim Bürgermeister und seinem Team für die geleistete Arbeit. Der Gemeinderat beschloss anschließend den Haushalt für das Jahr 2023 einstimmig.