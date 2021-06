Mit Hubschrauber in Klinik gebracht

Limbach. Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag bei Limbach wurde ein 18-Jähriger von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der junge Mann fuhr gegen 17.30 Uhr von Krumbach in Richtung Limbach, als er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Ford geriet laut Polizeiangaben ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn, wo er sich überschlug und schließlich im Straßengraben zum Stehen kam.

AdUnit urban-intext1

Der 18-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt, es bestand allerdings keine Lebensgefahr. Am Ford entstanden Schäden in Höhe von rund 5000 Euro.