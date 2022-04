Maßnahme wurde in Eigenfinanzierung durchgeführt

Limbach. Erfreuliche Nachrichten hatte Bürgermeister Thorsten Weber bei einer kleinen Feierstunde vor dem Vereinsheim in Scheringen: Das lange herbeigesehnte freie WLan konnte endlich an den Start gehen. „Es war mir schon bei meiner Kandidatur vor gut vier Jahren eine Herzensangelegenheit, in jedem Ortsteil die stark frequentierten öffentlichen Gebäude mit kostenfreien WLan-Zugängen auszustatten“, so Thorsten Weber. Die Maßnahme wurde schließlich in Eigenfinanzierung durchgeführt. In allen sieben Ortsteilen steht nun freies WLan zur Verfügung. Das Dorfgemeinschaftshaus Limbach wurde mit Hilfe einer Funkverbindung an die bestehende und bereits für den Schulunterricht genutzte Internetinfrastruktur des alten Feuerwehrgerätehauses angebunden. Das Dorfgemeinschaftshaus und die Feuerwehr in Krumbach wurden erstmalig mit der kompletten Technik ausgestattet. Auch im Dorfgemeinschaftshaus Wagenschwend musste erst die technische Grundlage geschaffen werden. Dort wurde eine Funkverbindung ins Feuerwehrgerätehaus hergestellt, so dass auch in diesen Räumen das WLan zur Verfügung steht. Das Museum in Wagenschwend wird zudem über eine Funkverbindung von der benachbarten Asylwohnung versorgt. Die Sporthalle in Laudenberg verfügt jetzt ebenfalls über WLan, welches durch eine Funkverbindung mit der Grundschule verbunden ist. Das WLan im Heidersbacher „Hällele“ bindet, neben dem Feuerwehrhaus, auch den Sportplatz und in der erweiterten Verlängerung die Kläranlage durch mehrere Funkverbindungen mit ein. Auch in Balsbach konnte durch die Erweiterung eines bereits bestehenden Anschlusses der freie Zugang ins Internet ermöglicht werden. Zur Umsetzung der technischen Infrastruktur wurde die Firma Telehaus Egenberger IT Solutions GmbH beauftragt. Zusätzliche und notwendige Elektroleitungen und Anschlüsse wurden durch die Firma Münch aus Krumbach verlegt.

