Lob für gute und motivierte Mitarbeiter

Krumbach. „100 Jahre bei der Firma Christ“ – unter dieses Motto stellte Firmenchef Rolf Christ die Feier zur Ehrung von drei Mitarbeitern die schon viele Jahrzehnte in dem Krumbacher Familienbetrieb mitarbeiten. Gefeiert wurden im Gasthaus „Engel“ in Balsbach das 40-Jährige Arbeitsjubiläum von Harald Kreis, und das jeweils 30. Firmenjubiläum von Thorsten Nimis und Andreas Proksch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beeindruckende Zahlen

Firmenchef Rolf Christ zeigte anhand von beeindruckenden Verbrauchszahlen von 2020 auf, was in einem mittelständischen Unternehmen alles geleistet wird. „Und das geht nur mit guten , motivierten Mitarbeitern“, so Rolf Christ. Anders sei es nicht zu erklären, dass Harald Kreis seit 40 Jahren fachkundig mitarbeitet und ein Vorbild für all seine Kollegen ist. Christ bezeichnete den Trienzer als Allround-Talent, der vielseitig einsetzbar ist, auf den Baustellen immer den Überblick behält und manchmal auch zum Philosoph wird. Ebenfalls in Trienz beheimatet ist Thorsten Nimis, der seit 30 Jahren zur Christ´schen Belegschaft gehört . „Auch er wurde bei uns ausgebildet“, so der Firmenchef und widmet sich vor allem dem Gerüstbau. Als guter Organisator und Fachmann auf allen Arbeitsgebieten gehört Andreas Proksch zu den Stützen der Firma. Vor 30 Jahren kam er als gelernter Bäcker sozusagen als Quereinsteiger in die Firma und bis heute haben er und die Kollegen diesen Schritt nicht bereut.

Bürgermeister Thorsten Weber hatte für Harald Kreis ein Glückwunschschreiben des Ministerpräsidenten zum 40-jährigen Dienstjubiläum im Gepäck. Dass Handwerk ganz wichtig für die Region ist, erklärte dann Innungsobermeister Markus Hamm. Harald Kreis hob der Innungsobermeister als Vorbild hervor, der flexibel, fachkundig und mit Spaß am Beruf seit 40 Jahren arbeitete. Dafür übergab er die Goldene Ehrenmedaille der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald. Dem Seniorchef Rudolf Christ, der die Firma gegründet und aufgebaut hat, übergab er die goldene Ehrenmedaille. Das Schlusswort oblag dann Seniorchef Rudolf Christ. Er gratulierte den Geehrten, die er als Vorbilder für die jüngeren Mitarbeiter bezeichnete.