Limbach: Vielseitige Blütenpalette auf neu angelegter Blumenwiese

Limbach. Momentan erstrahlt sie in leuchtendem Gelb, doch das Farbspektrum der Blumenwiese zwischen neuem Feuerwehrhaus und dem Schulgelände in Limbach wird sich verändern. „Die Blütenpalette ist vielseitig“, so Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber der sich zusammen mit seinem Bauamtsleiter Georg Farrenkopf mit dem Vorstand der Volksbank Limbach an der neu angelegten Blütenwiese traf. Auf 1200 Quadratmetern hat man eine Pflanzenmischung ausgesät, die ganzjährig vor allem Bienen ein reichhaltiges Angebot bietet. „Mit der Aussaat der Bienenmischung wollen Gemeinde und Volksbank Limbach einen kleinen Akzent für die Umwelt setzen.“ Besonders freute sich der Bürgermeister über die Initiative der Volksbank Limbach, die spontan die Patenschaft für die Bienenwiese übernommen und sich zur Pflege der Fläche bereiterklärt hat.

Dass das Projekt, das natürlich auch der benachbarten Werkrealschule zur Verfügung steht, der Volksbank eine Herzensangelegenheit ist, zeigt die Tatsache, dass zur ersten Begutachtung gleich ein Vorstandstrio anwesend war. Neben den Vorständen Klaus Scholl und Christian Bopp war auch Ehrenvorstand Werner Speth mit von der Partie, dessen „Small Talk“ mit Thorsten Weber im vergangenen Herbst quasi der Grundstein für das bunte Stück Natur war. kö