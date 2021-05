Limbach: Umzug in neues Schulgebäude verzögert sich

Limbach. Im Vorfeld zur eigentlichen Sitzung machte sich der Gemeinderat im Rahmen einer Begehung ein Bild über wichtige Maßnahmen der Gemeinde. Start war der künftige Standort für den gemeindlichen Bauhof im Bereich der Straße „Tiefe Wiesen“. Dort erläuterten Bürgermeister Thorsten Weber, Bauamtsleiter Georg Farrenkopf und der beauftragte Planer Jochen Camarena die beabsichtigten Maßnahmen, die im Wesentlichen eine Sanierung im Bestand sind. Für die Sanitär- und Umkleideräumlichkeiten werden die aktuell noch für den Schulbetrieb genutzten Container entsprechend umgebaut. Das Bauvorhaben wurde dann in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates einstimmig auf den Weg gebracht.

Rundgang über die Baustelle

Der Neubau der Schule war der zweite Teil der Besichtigungstour. Bauleiter Nico Hofmann und der Bürgermeister führten das Gremium durch den Neubau. „In drei Tagen soll der Umzug stattfinden – eigentlich“, so Bürgermeister Weber augenzwinkernd, denn die Fertigstellung wird sich verschieben. Gründe sind Verzögerungen bei Materiallieferungen und volle Auftragsbücher bei den beauftragten Firmen. Neuer Termin für den Umzug ist nun zu Beginn der Sommerferien, in denen auch die Sanierungsarbeiten im Bestandsgebäude starten sollen. „Sie bekommen ein tolles Schulgebäude“ erläuterte Nico Hofmann beim Rundgang und gab auch einen kleinen Einblick in das Leistungsspektrum der rein digitalen Tafeln.

Unmittelbar nach den Besichtigungen machte sich das Gremium in die Limbacher Sporthalle auf, in der die eigentliche Gemeinderatssitzung stattfand. Nachdem keine Fragen und Wortmeldungen von Seiten der Einwohner zu verzeichnen waren, wurden vom Bürgermeister die in der letzten Sitzung nichtöffentlich gefassten Beschlüsse zum Ankauf von drei Grundstücken verkündet. Hierbei handelte es sich um einen Grundstückkauf für das geplante Baugebiet „Teichweg“ in Balsbach, sowie zwei weiteren Grundstücken in der Klosterstraße ebenfalls in Balsbach. Als nächstes wurde von der Verwaltung die geplante Erhöhung des Mindestlohnes nach dem Mindestlohngesetz behandelt und vorgeschlagen, den Stundenlohn für geringfügig kurzfristig Beschäftigte zukünftig immer automatisch an die gesetzlichen Beträge anzupassen. Dem folgte der Gemeinderat einstimmig.

Die Teilaufhebung des Bebauungsplanes „Alte Gärten-Sauwiese-Friedhofweg“ in Laudenberg stand als nächstes auf der Tagesordnung. Diese ist notwendig, um die Erweiterung eines ortsansässigen Betriebes, und somit die Erhaltung von Arbeitsplätzen in Laudenberg zu ermöglichen. Außerdem überschneiden sich in diesem Bereich sowohl die Vorschriften des Bebauungsplans als auch die Regelungen zum Dorfgebiet. Künftig sollen die Bestimmungen des Dorfgebietes gelten. Die Teilaufhebung wurde einstimmig vom Gemeinderat beschlossen. Zur Vergabe der Bauleistung für den Löschwasserbehälter der Grundschule Laudenberg wurde am 11. Mai submittiert. Nach Auswertung und Prüfung der fünf eingegangenen Angebote, erhielt das wirtschaftlichste Angebot der Firma August Mackmull aus Elztal mit 167 318,94 Euro ebenfalls einstimmig den Zuschlag. Das Angebot lag damit auf der Höhe der Kostenberechnung. Anschließend wurde eine Spende für den Friedhof in Wagenschwend einstimmig angenommen.

Auch in dieser Sitzung gab es wieder einige Baugesuche und Bauvoranfragen, die von Georg Fahrenkopf vorgestellt wurden. Insgesamt waren es fünf Baugesuche, darunter vier Neubauten und eine Sanierung. Alle Gesuche sowie die gegebenenfalls erforderlichen Befreiungen wurden vom Gemeinderat akzeptiert und einstimmig beschlossen. Nahezu am Ende des öffentlichen Teiles angelangt, wies Thorsten Weber nochmals auf den Tag der Städtebau und die damit verbundene Vorstellung des Projekts zur barrierefreien Sanierung des Rathauses hin. Außerdem gibt es im Juni eine neue Bürgerbroschüre der Gemeinde. Die Homepage der Gemeinde wird aktuell barrierefrei gestaltet und in diesem Zusammenhang vollständig überarbeitet. Bürgermeister Thorsten Weber zeigte dem Gremium den Entwurf der Startseite.

Lokale für die Bundestagswahl

Anschließend teilte er dem Gemeinderat die Wahlbezirke und -lokale für die anstehende Bundestagswahl im September mit. Von Seiten des Gemeinderats kamen einige Nachfragen bezüglich der Situation der Kläranlage Limbach und der damit verbundenen Schadensbilanz durch den Störfall. Der Bürgermeister bedauerte die durch das Handeln der beauftragten Firma entstandenen Schäden zutiefst. Das genaue Ausmaß der Schäden wird das Ergebnis von Gewässeruntersuchungen sein, die durch ein Fachbüro bereits durchgeführt wurden, deren Ergebnisse allerdings noch nicht vorliegen. Angeregt wurde, zu prüfen, ob die Möglichkeit bestünde, im Zuge der Toni-Installationen, die Dachständer für die Stromverkabelung in den Ortsteilen durch Bodenleitungen zu ersetzen. Dies wurde so schon von der Gemeinde an die NetzBW herangetragen. Große Begeisterung löste das dort bisher allerdings nicht aus.

