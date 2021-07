Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Baustellenrundgang Limbach: Mehr Platz für Schüler und Lehrer im Neubau

In den Sommerferien soll es soweit sein: Der Umzug in den Neubau der Schule am Schlossplatz in Limbach soll erfolgen. Die FN machten sich bei einem Rundgang ein Bild von der Großbaustelle.