Limbach legt Paradejahr hin und senkt die Pro-Kopf-Verschuldung

Limbach. Erfreuliches gab es vom Jahresabschluss der Gemeinde Limbach für das vergangene Jahr zu vermelden. „Die Zahlen für das vergangene Jahr sind geradezu ein Idealbild für einen Rechnungsabschluss in unserer Gemeinde. Wir konnten einen spürbaren Überschuss in unserem laufenden Betrieb erzielen, dazu unser weiter sehr hohes Investitionsvolumen abarbeiten und darüber hinaus noch unsere Verschuldung moderat abbauen“, sagte Bürgermeister Thorsten Weber in der Gemeinderatssitzung am Montag im Dorfgemeinschaftshaus.

Kämmerer Klaus Rhein erläuterte die wichtigsten Kennzahlen zum Jahresabschluss. Der Ergebnishaushalt erwirtschaftete ein ordentliches Ergebnis von 2 195 461 Euro, das, wie das Sonderergebnis von 770 581 Euro, den jeweiligen Rücklagen zugeführt werden konnte. „Mit unseren Ergebnisrücklagen können wir gegebenenfalls auf uns zukommende, schwierige Zeiten sicher gut überstehen“, stellte Weber dazu fest. Das gute Ergebnis spiegelte sich auch im hohen Liquiditätsüberschuss wieder, der für die umfassenden Investitionen von über sechs Millionen Euro eingesetzt wurde. Darlehensaufnahmen waren dadurch nicht erforderlich. Vielmehr konnte die Verschuldung um 1 018 338 Euro reduziert werden. „Das ist sehr erfreulich, wenngleich wir mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1738 Euro weiter mit an der Kreisspitze liegen“, so der Bürgermeister, der wie Klaus Rhein aber darauf hinwies, dass im Verschuldungsbetrag auch die Wasserversorgung enthalten ist. Erfreuliche Zahlen präsentierte der Kämmerer auch bei der Gewerbesteuer, die mit über 2,0 Millionen. Euro deutlich über dem Ansatz abschloss. Beim Blick in die Bilanzzahlen stellte Klaus Rhein eine Zunahme von rund 3,5 Millionen bei Aktiva und Passiva fest. Hier spiegelte sich das sehr hohe Investitionsniveau wieder. Umfangreich waren auch die gebildeten Haushaltsreste von 6,0 Millionen Euro bei den Einzahlungen und rund 8,6 Mio. Euro bei den Auszahlungen, die, entsprechenden Vollzug vorausgesetzt, die Liquidität weiter reduzieren werden. Aus dem Gemeinderat gab es breite Zustimmung und Lob für das Ergebnis und dessen Präsentation. Der Rechnungsabschluss wurde einstimmig festgestellt.

18,55 Kilometer untersucht

Umfassend informiert wurde der Gemeinderat von Marco Ries (Ingenieurbüro Sack und Partner) über die Kanaluntersuchungen in Heidersbach und Limbach. Insgesamt wurde in beiden Orten eine Strecke von 18,55 Kilometer mit einem Fahrroboter auf Schäden untersucht. Dabei kam heraus, dass etwa 10,5 Prozent dieser untersuchten Kanalstrecke dringend sanierungsbedürftig ist. „Dieser Wert ist nicht so schlecht“, meinte Rieß mit Blick auf ähnliche Untersuchungen in anderen Gemeinden. Er empfahl den Limbachern, eine Sanierungsstrategie zu entwickeln. Die Ortsteile Scheringen, Laudenberg und Balsbach wurden bereits untersucht. Das Ingenieurbüro hat für Laudenberg, Scheringen, Balsbach und Heidersbach Kanal-Sanierungskosten von etwa 1,6 Millionen Euro errechnet. „Hier sind wir auf Fördermittel angewiesen“, sagte Bürgermeister Thorsten Weber. Er sagte aber auch, dass man die Sanierung nicht auf die lange Bank schieben könne.

Auch in dieser Sitzung gab es eine Reihe von Bauangelegenheiten, die . Bauamtsleiter Georg Farrenkopf vorstellte und die allesamt genehmigt wurden.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Informationen“ informierte Bürgermeister Thorsten Weber über die gestellten ELR-Anträge. Für zwei private nicht gewerbliche Anträge, einen gewerblichen Antrag und einen kommunalen Antrag wurden insgesamt etwa 75 000 Euro an Zuschussmitteln beantragt. Außerdem wurde auf die Veranstaltung zur Zukunft des ehrenamtlichen Fahrdienstes hingewiesen, bei der es insbesondere um eine Nachfolgeregelung für die Fahrdienstzentrale gehen muss, damit das tolle Angebot weiter Bestand haben kann. Schließlich wies der Bürgermeister auf den am 7. Dezember geplanten Ehrungsabend des Jahres 2022 hin.

Aus dem Gremium angefragt wurde auch die Entwicklung der Schülerzahlen in der Schule am Schlossplatz. Die Eingangsstufe ist erneut, wie die anderen Jahrgänge auch, stabil zweizügig. Schwankungen in den Zahlen wird es immer geben, so der Bürgermeister. Aktuell gibt es vermehrt Probleme mit dem Schulbusverkehr, die es schnell zu beseitigen gilt. Die letzte Frage ging ebenfalls um das Thema Glasfaser, blieb aber unbeantwortet, das der Verwaltung noch keine offiziellen Informationen über den Fortgang des Glasfaserausbaus im Ortsteil Heidersbach vorliegen. gltw/mf