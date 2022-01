Limbach: Breitbandausbau startet in der sechsten Kalenderwoche

Limbach. Die restlichen Punkte der Tagesordnung der jüngsten Gemeinderatssitzung in Limbach wurden zügig abgearbeitet. Für die Erschließungsplanung der Abt-Theobald-Straße in Scheringen wie auch für Planung der Erschließung neuer, kleinerer Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Haasenäcker“ in Limbach wurde jeweils einstimmig grünes Licht gegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einhellig wurden die Spenden von über 2000 Euro angenommen. Bauamtsleiter Georg Farrenkopf stellte dann bei den Baugesuchen den Neubau zweier Einfamilienhäuser im Baugebiet „Ziegelhüttenstraße“ in Heidersbach vor, denen der Gemeinderat geschlossen zustimmte.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Unter dem letzten Tagesordnungspunkt Informationen gab der Bürgermeister die Haushaltsverfügung des Landratsamtes bekannt. Die erforderlichen Genehmigungen für den Haushalt des laufenden Jahres wurden erteilt. Weiter informierte er über den Projektstart der BBV beim Breitbandausbau in der sechsten Kalenderwoche. Zunächst sollen die Ortsteile Heidersbach, Limbach und Scheringen angegangen werden. Die anderen Ortsteile werden zeitversetzt erschlossen, wobei auch hier der Beginn in den nächsten Monaten geplant ist. Auf Nachfrage zur zeitlichen Dimension sagte Weber, dass er davon ausgehe, dass die Gemeinde zum Jahresende in großen Teilen mit Glasfaser versorgt sein sollte, wenn alles planmäßig ablaufen wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2