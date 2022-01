Limbach: Bautätigkeit auf absolutem Spitzenniveau

Limbach. Der Rückblick auf das vergangene Jahr stand im Fokus der jüngsten Gemeinderatssitzung in Limbach. Erfreulich war, dass die Zahl der Einwohner weiter die Marke von 4500 Einwohner überschritten hatte. „Das ist allerdings eine reine Momentaufnahme. Unser Ziel muss es, gerade mit Blick auf die Lastenverteilung sein, die Einwohnerzahlen in etwa konstant zu halten. Die demografische Entwicklung lässt sich nicht aufhalten. Meine Sorgen mit Blick auf unsere Gemeindeentwicklung und die leider oft fehlende Bereitschaft, Grundstücke dafür an die Gemeinde zu veräußern, kennen Sie. Die Auswirkungen werden wir alle erst mittelfristig spüren“, stellte Bürgermeister Thorsten Weber fest.

43 Neugeborene

Mit 19 Eheschließungen und 43 Neugeborenen lagen die Zahlen um zwei beziehungsweise sieben unter Vorjahresniveau. 56 Bürger sind verstorben, zwei weniger als im Vorjahr. Die Bautätigkeit lag mit 69 Baugesuchen auf einem absoluten Spitzenniveau. Der bisherige Spitzenwert aus dem Vorjahr mit 41 Baugesuchen wurde somit nochmals sehr deutlich übertroffen. Die verkauften, zehn gemeindlichen Bauplätze lagen leicht unter Vorjahresniveau. „Trotz des Virus ist 2021 erneut viel in unserer Gemeinde passiert und bewegt worden“, hob der Bürgermeister unter dem Hinweis auf das gute Miteinander im Gemeinderat zum Wohle der Gemeinde hervor.

Überwiegend anhand der Presseberichterstattung ließ Thorsten Weber dann die Ereignisse der einzelnen Monate Revue passieren. Der Jahresbeginn war von den oft vergeblichen Versuchen, Impftermine für die Bürger ab 80 Jahren zu buchen, geprägt. Deutlich mehr als 100 Termine wurden organisiert. Im Jahr 2021 gab es gerade für die Gemeinde viele positive Impulse: Die Neukonzeption des Bauhofs wurde auf den Weg gebracht und die mit 10,5 Millionen Euro finanziell größte Maßnahme in der Gemeindegeschichte lief ganzjährig, mit dem Höhepunkt der Aufnahme des Schulbetriebes zum Schuljahr 2021/22 im Neubau. Die Schule hatte im vergangenen Jahr auch diverse Kooperationen mit weiterführenden Schulen abgeschlossen.

Entschieden wurde, den Um- und Erweiterungsbau des Kindergartens in Krumbach am aktuellen Standort mit dem kirchlichen Träger gemeinsam anzugehen, um die notwendige Entlastung bei den Plätzen der Betreuung unter Dreijähriger zu schaffen. Mit dem Gebiet „Gottesäcker Nord“ wird die zahnärztliche Versorgung in der Gemeinde dauerhaft sichergestellt. Startschüsse gab es beim Löschwasserbehälter im Bereich der Grundschule in Laudenberg, bei der wichtigen Erschließung von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet „Hilbertsfeld“ und bei der vollständigen Erneuerung der Industriestraße in Limbach.

Modellprojekt hat begonnen

Begonnen hatte auch das Modellprojekt „Ortsmitte“, wo die Gemeinde eine von 20 landesweiten Modellkommunen ist. Neben dem sogenannten „Ortmittencheck“ gab es verschiedene Beteiligungsformate für die Bürger. Mitte des vergangenen Jahres folgte dann mit der Wettbewerbsprämierung auch der offizielle Startschuss für den barrierefreien Um- und Erweiterungsbau des Limbacher Rathauses. Auf den Weg gebracht wurde außerdem die vollständige Umrüstung der Straßenbeleuchtung in allen sieben Ortsteilen auf insektenfreundliche LED-Beleuchtung. Fertiggestellt wurde im vergangenen Jahr unter anderem das neue Feuerwehrhaus samt saniertem Schulhaus in Krumbach.

Nichtalltägliche Jubiläen gab es zudem bei Vereinen in der Gemeinde. Der Männergesangverein „Sängerbund Limbach“ bekam für 150 Jahre die Conradin-Kreutzer-Tafel und der Gesangverein „Liederkranz Balsbach“ für 100 Jahre die Zelter-Plakette verliehen. Der FC Freya Limbach feierte sein 100-jähriges Bestehen zusammen mit dem FC Trienz „auf Grillorca“ – einer Grillparty der etwas anderen Art. Mit Pfarrer Ulrich Stoffers verließ ein wichtiger Seelsorger die Pfarrgemeinde und mit Pfarrer Michael Gartner freut man sich auf seinen Nachfolger. Ein gerade in der Pandemie herausragendes kulturelles Ereignis war für Weber das erste Odenwald-Open-Air mit namhaften Künstlern im August.

Störfall an Kläranlage

Ein absolutes Negativergebnis stellte sicherlich der durch Fremdverschulden ausgelöste Störfall an der Limbacher Kläranlage und die damit ausgelösten Folgen gerade für den Fischbestand dar, so Weber.

