Leben des Franziskus beleuchtet

Balsbach. Wer spät kam, bekam keinen Platz mehr und musste stehen. So bei der Aufführung des Musicals „Franziskus, ein Heiliger und ein Papst“ in der Klosterkirche Balsbach. Die Wiederholung der Aufführung vom November 2019, damals an Corona gescheitert, hatte wieder viele Besucher aus nah und fern angelockt, die ihr Kommen nicht bereuten. Schon vor dem Beginn des Musicals informierte Norbert Schwing in einer Bildpräsentation über das Leben des Heiligen und des Papstes. Er begleitete dann auch die Themen der eigentlichen Aufführung mit historischen und aktuellen Bildern, die das Geschehen untermalten und interpretierten. So geriet zum Beispiel der Programmpunkt „Frieden“ mit den Bildern vom Kriegsgeschehen in der Ukraine zu einem bewegenden und anhaltenden Moment des Abends.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In mitreißenden Liedern, vom Gesangverein „Liederkranz“ und vom Chor „Querbeet“ begeisternd vorgetragen, werden des Franziskus erste Schritte zur Armut, sein Wunsch zur Reform der Kirche, die Sorge für die Kranken und Armen sowie die Liebe zur ganzen Schöpfung beschrieben.

Unterbrochen wurden die Liedvorträge durch von Manfred Schäfer geschriebene Szenen, welche die Themen sinnfällig machten. In deren Mittelpunkt stand natürlich der Heilige, eindrucksvoll verkörpert von Rainer Schell, der auch als Gesangssolist auftrat. Singend und sprechend ihm zur Seite stand als heilige Klara Michaela Knapp, die gegen Ende des Stücks auf offener Bühne ihre weltliche Kleidung ablegte und das Ordensgewand angezogen bekam. Thomas Throm als Papst stellte die Verbindung der beiden Titelfiguren her. Zwei Tanzgruppen sorgten für Leben auf der Bühne. Zehn Kinder und sechs Frauen waren von Antje Grimm und Karin Hemberger dafür einstudiert worden. Antje Grimm kommentierte auch pantomimisch einzelne Szenen wie etwa das Leben der Kranken. Der mächtige Klang des von Manfred Schäfer bestens einstudierten Chors wurde ergänzt durch ein kleines, aber feines Instrumentalensemble. Am Cajon sorgte Tobias Bechtold für den berauschenden Rhythmus. Petra Reiß sorgte mit ihrem einfühlsamen und diskreten Spiel auf der Gitarre für den ausgewogenen Klang der Gruppe. Im bewundernswerten Dauereinsatz und mit virtuoser Klanggestaltung füllte Simone Schäfer den Kirchenraum mit ihrem Spiel auf der Querflöte und gab allen Vorträgen die besondere Note.

Mehr zum Thema Katholisches Oberhaupt Papst in Ungarn: Klare Worte zu Migration und Europa Mehr erfahren Katholische Kirche Papst wählt in Ungarn klare Worte: «Öffnen wir die Türen» Mehr erfahren

Die Gesamtleitung des langfristigen Unternehmens und auch des Abends lag in den bewährten Händen von Manfred Schäfer.