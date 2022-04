Krautheim: Rüdinger gewährte Jung und Alt Einblicke

Krautheim. Was ist besser, als zuhören? Selber machen! Unter diesem Motto besuchten sieben Schüler am „Tag der Logistik“ den Ausbildungs-Workshop bei Rüdinger.

Woher wissen die Mechatroniker, was an einer Sattelzugmaschine defekt ist? Wie teilen die Kunden mit, was sie transportieren lassen möchten? Spielerisch lernten die Kinder im Rahmen des Schnuppertages die einzelnen Ausbildungsberufe der Spedition kennen. Dabei durften sie in jedem Bereich praxisnahe Aufgaben lösen und selbst mit anpacken.

Am Abend fand die Premiere-Veranstaltung im neu gebauten Jagstforum statt – ein echtes Highlight für die Gäste. Auch, wenn noch etwas Baustellenstimmung herrschte, gab es viele gute Gespräche und Einblicke ins Unternehmen und die Logistik-Branche.

Die Teilnehmer informierten sich unter anderem über die ungewöhnlichen Volumensteigerungen im Sammelgut, die Preissteigerungen in Luft- und Seefracht und die Dieselpreisexplosion aufgrund des Ukraine-Krieges. Ausklang fand der Abend nach einem Betriebsrundgang mit Lang-Lkw-Ausstellung bei einem gemeinsamen Abendessen und guten Gesprächen.

