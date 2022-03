Keine Grundlage für Moderation

Limbach. Bei der jüngsten Sitzung des Limbacher Gemeinderats im Dorfgemeinschaftshaus ging es zunächst um Informationen der Firma BBV Deutschland GmbH bezüglich des bevorstehenden Glasfaserausbaus in der Gemeinde mit ihren sieben Ortsteilen. Aktuell laufen im Ortsteil Krumbach die Arbeiten für die ersten Hausanschlüsse und auch im restlichen Gemeindegebiet sind die Planungen bereits sehr weit fortgeschritten.

Die Vertreter der BBV erläuterten, dass eine Mitverlegung der Glasfaserkabel bei anderen Baumaßnahmen wie etwa bei einer Stromkabelverlegung schwierig und meist nicht machbar ist, da die organisatorische sowie zeitliche Abstimmung oftmals teurer wäre als die Einzelverlegung. Das bedauerte Bürgermeister Thorsten Weber. „Unsere Speedpipes, welche wir bei unseren Baumaßnahmen in den letzten Jahren mitverlegt haben, müssen allerdings zwingend durch die BBV für das Einblasen der Glasfaserleitungen genutzt werden“, hob Weber hervor.

Bauherren warten

Der nächste Tagesordnungspunkt befasste sich mit der Neuaufstellung der Einbeziehungssatzung Klosterstraße in Balsbach, welches baurechtlich als so genanntes vereinfachtes Verfahren gilt. „Die potenziellen Bauherren warten in der Klosterstraße, wie auch beim nachfolgenden Baugebiet Teichweg, sehnsüchtig auf die Erschließung“, so Weber. Er betonte, dass er zuversichtlich sei, dass die Gemeinde im Juni das Satzungsverfahren abschließen kann. Die dann notwendige Ausschreibung und die Ausführung der Bauarbeiten könnten noch in diesem Jahr erfolgen oder beginnen. Beide Gebiete sollen möglichst zusammen ausgeschrieben werden.

Um die Erstellung einer Biotopverbundplanung durch die Gemeinde ging es anschließend, wozu Luisa Klingmann vom Landschaftserhaltungsverband Informationen gab. Sie zeigte dem Gemeinderat die Ziele und die Verfahrensweise einer Biotopverbundsplanung auf, die aktuell mit 90 Prozent vom Land gefördert wird.

Eine solche Planung erleichtert unter anderem die künftige Bauflächenentwicklung, da schon im Vorfeld entsprechende Maßnahmen und Konflikte in den Blick genommen werden können. Des Weiteren wird ein Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt und Kulturlandschaft erbracht. Mit einer Biotopverbundplanung könne die Gemeinde durch entsprechende naturschützende Maßnahmen zudem Ökopunkte auf ihrem Ökokonto generieren.

Beim Punkt Umbau des Bauhofes und die dort notwendigen Rohbauarbeiten ging der Zuschlag für die Rohbauarbeiten für die Hallen drei und vier an die Firma Kispert Bau zum Angebotspreis von rund 112 880 Euro. Bei der Erneuerung der Wasserversorgung im Stangenweg in Balsbach bekam die Firma Flicker zum Angebotspreis von rund 95 143 Euro bei der Sitzung den Zuschlag. Im nächsten Tagesordnungspunkt informierte Bürgermeister Weber über die Römerpfade. Am Ostersamstag werden diese Römerpfade, ein kreisweites, wie der Neckarsteig, überregional vermarktetes Wanderprojekt mit mehreren als Römerpfade titulierten Wanderwegen, offiziell eingeweiht. Auch die Gemeinde Limbach geht mit einem Römerpfad, dem Venuspfad, als weiteres touristisches Highlight auf der Gemarkung der Gemeinde, an den Start. Der gemeindliche Römerpfad wird am 24. April offiziell eröffnet.

Keine Moderation mehr

Weiteres Gesprächsthema war der Ausbau der erneuerbaren Energien und insbesondere der Windkraftausbau in der Gemeinde Limbach. Der Bürgermeister teilte in diesem Zusammenhang mit, dass der gemeinsame Windpark Buchen-Limbach auf Gemarkung Limbach aus Sicht der Gemeinde aktuell nicht weiterverfolgt wird. „Ich habe von Anfang an betont, dass ich gerne aktiv moderierend tätig bin, wenn es zu einem vernünftigen Ausgleich von Erträgen und Lasten kommt. Den sehe ich aktuell leider überhaupt nicht und somit ist meiner Moderation die Grundlage entzogen“, so Thorsten Weber.

Angesprochen auf die Öffnungszeiten des Rathauses für den Publikumsverkehr führte der Bürgermeister aus, dass die Öffnungszeiten unverändert sind und gegen Vereinbarung immer Termine möglich sind. Man warte nun die für das erste Aprilwochenende angekündigte, erneute Änderung der Rechtslage ab und entscheide dann über eine generelle Öffnung, gegebenenfalls unter Beibehaltung der 3G-Zugangsregel. Aktuell sprechen die Zahlen in der Gemeinde und die Funktion der Verwaltung als Teil der kritischen Infrastruktur noch gegen eine schnelle Öffnung, da ein Personalausfall aufgrund der Größe der Gemeinde nicht zu kompensieren wäre. pm