Insektenfreundliche Beleuchtung für ganz Limbach

Limbach. Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in allen sieben Ortsteilen auf LED-Technik war Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Limbach. Markus Wenninger vom Ingenieurbüro WennTec GmbH aus Fahrenbach stellte das Vorhaben vor. „Das Thema hat uns ja hier im Rat bereits mehrfach beschäftigt, zuletzt im Januar mit der Auftragsvergabe der Ingenieurleistungen“, so Bürgermeister Thorsten Weber einleitend.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue gesetzliche Grundlage

Die Umrüstung auf LED-Technik wurde erstmals im Januar 2020 diskutiert. Im Juli legte der Gemeinderat die Lichtstärke der LED-Leuchten auf 4000 Kelvin fest. Aufgrund des neuen Naturschutzgesetzes müssen die bestehenden Beleuchtungsanlagen jedoch mit umwelt- und insektenfreundlicheren Leuchtkörpern versehen werden, die lediglich maximale 3000 Kelvin aufweisen dürfen, so Weber.

Markus Wenninger stellte die Optionen vor, die die rechtlichen Anforderungen erfüllen und gab eine Empfehlung mit Blick auf die Kosten und deren Amortisation. Die in Frage kommenden Lampentypen und die Leuchtwirkungen waren im Vorfeld der Sitzung im Baugebiet Billäcker in Limbach angesehen worden.

Der Gemeinderat schloss sich der Empfehlung an und beauftragte die Verwaltung durch einstimmigen Beschluss, die Ausschreibung für die notwendige Umrüstung auf LED-Technik.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Stellungnahme zum Regionalplan

Die Änderung des einheitlichen Regionalplanes Rhein-Neckar zu den Kapiteln „Wohnbauflächen“ und „Gewerbliche Bauflächen“ und die damit verbundene Anhörung im Zuge der ersten Offenlegung stand erneut auf der Tagesordnung.

Nach einem Abstimmungsgespräch mit dem Regionalverband Ende Juni kam es zu einer Reduktion der zunächst für eine Entwicklung gewünschten Flächen, über die der Bürgermeister die Anwesenden informierte. Melanie Steiner vom Ingenieurbüro IFK aus Mosbach erläuterte die Entwicklungsflächen der sieben Ortsteile und zeigte die dort herrschenden Restriktionen.

Mit der Stellungnahme möchte die Gemeinde Limbach eine Zurücknahme der Restriktionsflächen und somit eine mögliche, künftige bauliche Weiterentwicklung in allen Ortsteilen erreichen. Die Gesamtgröße der ausgewiesenen Flächen liegt zwar weiter über dem errechneten Bedarf der Gemeinde.

„Brauchen mehr Spielraum“

Doch Weber erklärte: „Ich bin der festen Überzeugung, dass ein über Kennzahlen errechneter Wohnbauflächenbedarf nicht eins zu eins im Regionalplan abzubilden ist. Wir brauchen eindeutig mehr Handlungsspielraum, um auch reagieren zu können, wenn wir bei der Entwicklung einer Fläche, gerade beim Grunderwerb, nicht weiterkommen, ohne dann gleich wieder Restriktionen zu unterliegen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auch Entwicklungskorridore um die Ortsteile, wie vom Landkreis vorgeschlagen, hielt er für eine gute Lösung, die den notwendigen Spielraum für Entwicklungen offenlässt. Die allen Räten zugegangene Stellungnahme wurde einstimmig beschlossen.

Konzept zum Bebauungsplan

Als nächstes stand die Neuaufstellung des Bebauungsplans „Starkenwiesen“ im Ortsteil Laudenberg im beschleunigten Verfahren an. Sie ist notwendig, um die Nachfrage nach Wohnbauland in Laudenberg zu decken. Der Aufstellungsbeschluss erfolgte bereits in der Sitzung vom 2. Dezember 2019. Melanie Steiner stellte das Konzept vor, das vom Gemeinderat einstimmig so beschlossen wurden. Im Anschluss stellte sie die Neuaufstellung der Einbeziehungssatzung „Klosterstraße“ im Ortsteil Balsbach im vereinfachten Verfahren vor, die ebenfalls einstimmig beschlossen wurde. Der Gemeinde sei es gelungen, hier, ein Grundstück zu erwerben. „Damit und mit der Verkaufsbereitschaft der beiden anderen Grundstückseigentümer können wir nun weitere vier gemeindliche Bauplätze erschließen, für die es bereits Interessenten gibt“, erklärte Weber.

Die erfolgte Ausschreibung der Erneuerung der Brandmeldeanlage in der Sporthalle Limbach wird aus wirtschaftlichen Gründen vom Gemeinderat aufgehoben und eine erneute Ausschreibung mit wesentlichen Änderungen beschlossen.

Photovoltaikanlage vergeben

Der Auftrag zum Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des neuen Schulgebäudes der Gemeinschaftsschule am Schlossplatz mit einer Leistung von 134 kwp wurde einstimmig an die Firma Joachim Haun Elektroinstallationen aus Limbach-Laudenberg für 180 016 Euro vergeben. „Die Anlage dient zu rund 40 Prozent der Eigenversorgung unserer Schule“, machte Weber deutlich.

Kämmerer Klaus Rhein stellte dem Gemeinderat den Halbjahresbericht vor und unterrichtete über den Stand des Haushaltsvollzugs. Obwohl die Wirtschaft nach dem Lockdown wieder an Fahrt aufgenommen habe, machten sich die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie noch bemerkbar.

Im Ergebnis könne dennoch festgehalten werden, dass sich die Gemeinde innerhalb des Gesamtplanansatzes bewege und spürbare Rückgänge aktuell gut kompensiert werden könnten.

Rückgänge gut kompensiert

„Auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist, scheinen wir 2021 im Rahmen des Geplanten, und mit Blick auf unsere von Hause aus eher bescheidenen Finanzen, vernünftig durch das laufende Jahr zu kommen“, ergänzte der Bürgermeister.