In Limbach entstehen sieben neue Gewerbeflächen

Limbach. Nahe der Kläranlage und damit außerhalb des eigentlichen Gewerbegebietes wurde der Spatenstich für das neue Limbacher Gewerbegebiet „Hilbertsfeld“ durchgeführt. An dieser Stelle beginnt mit dem Bau einer Regenwasserbehandlung das Vorhaben.

„Es ist die größte Tiefbaumaßnahme in meiner bisherigen Amtszeit“, begrüßte Bürgermeister Thorsten Weber die Anwesenden. „Sie hätte aus unserer Sicht aber gerne noch größer ausfallen können. Allerdings unterliegen wir mit Blick auf den eigentlich bereits benötigten, zweiten Bauabschnitt aktuell den Restriktionen des Regionalplans, dessen Änderung sich gerade in der Anhörung befindet.“ Das gesamte Gewerbegebiet soll im Endausbau einmal circa 4,8 Hecktar umfassen, knapp die Hälfte kommt in diesem ersten Bauabschnitt zur Erschließung.

Insgesamt entstehen nach Ende der Erschließungsarbeiten sieben Gewerbeflächen, die kleinste mit gut 1000 Quadratmeter, die größte mit gut 9000 Quadratmeter, zur Verfügung.

Mit der Realisierung der Erschließung ist die ortsansässige Firma „Kispert Bau“, welche das wirtschaftlichste Angebot mit rund 1,5 Millionen unterbreitete, vom Gemeinderat inzwischen beauftragt worden.

Die Auftragssumme beinhaltet den Straßenbau für den ersten Bauabschnitt samt Straßenbeleuchtung, die vollständige innere und äußere Erschließung der Entwässerung, auch für den späteren zweiten Bauabschnitt, die Erdarbeiten für die Wasserversorgung und die Herstellung eines Löschwasserbehälters. Zudem werden die Pipes für eine Glasfaseranbindung der Betriebe gleich mitverlegt.

Das passt zusammen

Die erforderlichen Planungen wurden durch das Ingenieurbüro IFK Mosbach durchgeführt, das durch Karin Biciola und Steffen Leiblein vertreten war. „Die Gemeinde Limbach, die Firma Kispert und wir passen seit Jahren bestens zusammen“, so Steffen Leiblein, der sich für den Planungsauftrag bedankte. „Wir bestehen seit rund 50 Jahren und haben in dieser Zeit gut 100 Vorhaben in unterschiedlicher Größenordnung mit der Gemeinde Limbach erfolgreich zum Abschluss gebracht“, wusste Firmenleiter Georg Kispert in seinen Dankesworten über den Auftrag zu berichten.

Ebenfalls in das Bauvorhaben involviert sind die Netze BW mit der Errichtung einer Umspannstation, sowie die Stadtwerke Mosbach, die für die Wasserversorgung zuständig sind. „Alle sieben gewerblichen Bauplätze sind bereits reserviert und es besteht darüber hinaus bereits eine Warteliste“, so Thorsten Weber abschließend. „Die konkrete Vermarktung erfolgt nach dem Abschluss der Erschließung und anschließender Vermessung der Grundstücke im Laufe des nächsten Jahres.“

Wenn alles funktioniert und insbesondere das benötigte Material pünktlich geliefert wird, könnten im zweiten Quartal des kommenden Jahres die ersten Firmen ihre Grundstücke erwerben und ihre Bauvorhaben realisieren.