In Heidersbach sind die Bauplätze knapp

Heidersbach. Eine umfangreiche Tagesordnung hatten die Heidersbacher Ortschaftsräte im Rahmen ihrer jüngsten Sitzung, zu der Ortsvorsteher Werner Gellner neben den Räten auch Bürgermeister Thorsten Weber sowie eine große Anzahl an Zuhörern im „Hällele“ begrüßen konnte, abzuarbeiten. Sie erhielten dabei Informationen aus erster Hand.

Nach einleitenden Worten von Ortsvorsteher Werner Gellner, der kurz auf seine ersten beiden Amtsjahre zurückblickte, stellte der Leiter der „Solitären Kurzzeitpflege – Haus Franziskus“, des Caritasverbandes für den Neckar-Odenwald-Kreis, Markus Müller, seine Einrichtung vor. Deren Ziel ist es den Betroffenen Pflege, Hilfe und Entlastung nach Krankenhausaufenthalten und Reha-Maßnahmen zu bieten sowie pflegenden Angehörigen einige Tage Luft zum Atmen zu verschaffen. Die ersten Patienten wurden Mitte September aufgenommen. Derzeit werden fünf Personen betreut. Bei Vollauslastung stehen 18 Betreuungsplätze zur Verfügung. Momentan sei man noch dabei die Abläufe zu optimieren und weiteres Personal zu generieren.

Informationen über den aktuellen Planungsstand des flächendeckenden Glasfaserausbaus und hier im Besonderen in der Gemeinde Limbach gab Volker Egenberger vom gleichnamigen Telehaus in Waldhausen. Demnach sei Heidersbach in der dritten Ausbaustufe eingeplant, die im Idealfall im Sommer 2022 beginnt. Der eigentliche Ausbau erfolge erfahrungsgemäß sehr zügig und ohne größere Beeinträchtigungen. Kurzentschlossene könnten während der Bauphase noch relativ kurzfristig die Vorteile der Glasfaser nutzen und einen Anschluss beantragen.

Die am „Heidersbacher/Eicholzheimer See“ durchgeführten Renaturierungsarbeiten beleuchtete Luisa Klingmann vom Landschaftserhaltungsverband Neckar-Odenwald-Kreis. Das Abpumpen des Wassers brachte zunächst nicht den erhofften Erfolg, da die Verschlammung zu stark war und somit keine Fische entnommen werden konnten. Es folgen nun weitere Arbeiten, um das Biotop zu erhalten, da die hier lebende Libellenart „Glänzende Binsenjungfer“ nur sehr selten in Nordbaden aufzufinden ist und ihr Lebensraum in unseren Gefilden erhalten bleiben soll.

Interessant waren die Ausführungen von Bürgermeister Thorsten Weber zum aktuellen Stand des Regionalplans und dessen weiterer Entwicklung für den Ortsteil Heidersbach. Momentan gebe es in den erschlossenen Neubaugebieten im Ort lediglich noch einen Bauplatz. Aufgrund des derzeitigen Regionalplans gibt es allerdings keinen Spielraum für Erweiterungen. Dennoch sei man bestrebt jungen Familien auch längerfristig Bauplätze zur Verfügung zu stellen. Entsprechende Vorschläge habe man in das aktuelle Änderungsverfahren des Regionalplanes mit eingebracht. Ziel muss es sein, in allen Limbacher Ortsteilen eine weitere bauliche Entwicklung zu gewährleisten.

Gegen Ende der Sitzung standen Ehrungen für den langjährigen Einsatz in kommunalpolitischen Gremien sowie für eifriges Blutspenden an. Dabei wurde Norbert Blatz für seine zehnjährige und Achim Rhein für seine 25-jährige Mitgliedschaft im Ortschaftsrat mit einer Ehrenstele des Gemeindetages Baden-Württemberg ausgezeichnet. Bürgermeister Weber würdigte die Leistungen beider Geehrter, die große Aktivposten im gesellschaftlichen Leben Heidersbachs seien. Er dankte ihnen für ihr ehrenamtliches Engagement zum Wohle ihres Heimatortes und anerkannte: „Ihr habt mit eurem kommunalpolitischen Wirken aktiv zu einem Stück Gemeindegeschichte beigetragen“. Ein weiteres Dankeschön galt den Blutspendern Rainer Lutz (zehn Spenden) und Christine Lösch (25 Spenden). von