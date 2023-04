Im Jugendraum steht ein Generationswechsel an

Heidersbach. Umfangreiche Informationen erhielten die Heidersbacher Ortschaftsräte im Rahmen ihrer jüngsten Sitzung, zu der Ortsvorsteher Werner Gellner neben den Räten auch Bürgermeister Thorsten Weber sowie eine überschaubare Anzahl an Zuhörern im „Hällele“ begrüßen konnte. Die Hauptthemen waren dabei die geplanten Baumaßnahmen des Caritasverbands des Neckar-Odenwald-Kreises im Bereich der Solitären Kurzzeitpflege, der anstehende Generationswechsel im Jugendraum sowie der aktuelle Stand des Glasfaserausbaus im Ort.

Der Caritasverband im Neckar-Odenwald-Kreis hat mittlerweile die Verwaltung der kirchlichen Sozialstation von Buchen nach Heidersbach verlegt. Momentan arbeiten die Mitarbeiter in Räumen des bereits vorhandenen Baukörpers der Kurzzeitpflege. Dieser Zustand könne allerdings nicht auf Dauer so beibehalten werden und es werde eine Erweiterung erfolgen. Die dazu erforderlichen Baumaßnahmen erläuterte der Geschäftsführer des Caritasverbandes Meinrad Edinger.

Auf der vorhandenen Fläche soll in Richtung Kirche ein eingeschossiges Verwaltungsgebäude mit 120 Quadratmetern in Modulbauweise entstehen. Die vorhandene Zufahrt wird weiterhin genutzt werden und es entstehen weitere Parkplätze. Insgesamt gibt es dann 28 Parkplätze. Aus Kostengründen fallen die Baumaßnahmen kleiner aus als ursprünglich geplant.

Im Jugendraum steht in naher Zukunft ein Generationswechsel an. Die „Alten“ wollen die Räume und die Verantwortung in jüngere Hände übergeben. In diesem Zusammenhang soll die Hausordnung überarbeitet und aktualisiert werden. Dies soll in einer separaten Sitzung mit den alten und neuen Verantwortlichen des Jugendraums sowie Vertretern des Ortschaftsrates und des Landratsamtes erfolgen.

Einen Überblick über die laufenden Arbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes durch die BBV gaben Bürgermeister Weber und Ortsvorsteher Gellner. Momentan werde im gesamten Ortsgebiet gegraben und Leitungen verlegt. Die Arbeiten sollen in drei Monaten abgeschlossen sein. Mittlerweile sei man mit der Ausführung der Arbeiten durch die beteiligten Firmen durchaus zufrieden. In der Vergangenheit hatte dies des Öfteren für erheblichen Unmut bei der Verwaltung und in der Bevölkerung gesorgt.

Im Rahmen der Informationen erläuterte der Bürgermeister die Beweggründe, die zur Belegung der Wohnung im alten Rathaus durch eine Familie aus dem Kosovo führten. Weiterhin wurde die Verschmutzung an den Altglas- und Altkleidercontainern sowie die deutlich spürbare Verkehrsberuhigung durch den Blitzer am Ortsausgang Richtung Rittersbach angesprochen. Die Verkehrssicherheit rund um den Bereich der Kirche, des „Hällele“ und des Spiel- und Sportplatzes hat sich durch dessen Errichtung erheblich verbessert. von