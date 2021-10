Hoffen auf positiven Neustart

Heidersbach. Auf eine rundum gelungene Kampagne 2019/20 blixkte die Heidersbacher Fastnachter in ihrer Mitgliederversammlung zurück. Danach war aber: „Nichts mehr, wie es war.“ Mit diesen Worten fasste der Vorsitzende Dietmar Lutz den Verlauf der letzten „fastnachtslosen“ Wochen und Monate zusammen, und er hegte dabei jedoch die leise Hoffnung auf die anstehende Kampagne 2021/2022, in der man wieder Veranstaltungen in Präsenz anbieten möchte.

„Bis zur Beendigung der Kampagne 2019/20 war die Welt noch für uns alle in Ordnung. Wir feierten ausgelassen unsere Faschenacht und hatten sehr viel Spaß dabei. Jede einzelne Veranstaltung war sehr sehenswert und gut besucht. Keiner von uns konnte damals erahnen, dass es für lange Zeit die letzten Veranstaltungen waren“, stellte Vorstand Lutz zu Beginn seines Rechenschaftsberichtes fest. Durch selbst erstellte Clips wie „Kee Zeit“, „Rückblick“ und „Klopapier-Challenge“ wurde allerdings wenigstens eine Hauch von Faschenacht vermittelt. Sie wurden im Internet dankbar angenommen, was die positiven Zugriffszahlen bewiesen.

Nach über eineinhalb Jahren Zwangspause, würden nun alle der neuen Fastnachtskampagne entgegenfiebern. Wie auch immer diese dann im Detail aussehen wird. Aufgrund von Krankheiten und Todesfällen habe sich der Elferrat verkleinert und mit den „Blauen Funken“ hat sich eine ganze Garde aufgelöst. Durch viele personelle Einzelgespräche und zwei wichtige Vorstandssitzungen sei es allerdings gelungen, den Verein wieder auf Kurs zu bringen und auch personell nachzurüsten. „Alles in allem, also gute Voraussetzungen für einen positiven Neustart“.

Über einen trotz der Zwangspause zufriedenstellenden Kassenstand referierten Annika Schell und Denis Schleier, die die Einnahmen und Ausgaben beleuchteten. Aufgrund zweier Corona-Soforthilfen kann man auch hier positiv in die Zukunft blicken.

Bei den turnusgemäß angestandenen Wahlen, in deren Verlauf mit Gerald Burkert, Jan Wursthorn sowie Johannes und Simon Häffner vier neue Beisitzer zum Gremium hinzukamen, fungierte Präsident Volker Noe als Wahlleiter. Folgende weitere Positionen wurden besetzt: Dietmar Lutz bekleidet weiterhin das Amt des Vorsitzenden und Julia Jenske und Patricia Sans wurden als Schriftführerinnen wiedergewählt. Weitere Beisitzer sind: Matthias Eichhorn, Werner Gellner, Antje und Norbert Grimm, Frank Hemberger, Ruprecht Lutz, Ralf Müller, Achim und Patrick Rhein, Otmar und Patrick Schell, Nadine Scheuermann-Lipski, Dieter Schuch, Gerald und Michaela Weingessl und Swen Wolf. Die Kasse wird von Michelle Mühlig, Denise Noe und Matthias Eichhorn geprüft.

Zum Abschluss der Versammlung freute sich Dietmar Lutz über die vier neuen Beisitzer und Ehrenpräsidentin Rita Gellner lobte die Aktiven für ihre kreativen Einfälle, wenn es um Fastnachtsauftritte geht. von