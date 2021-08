Höhen und Tiefen in der Pandemie erlebt

Balsbach. Die Seelsorgeeinheit Elztal-Limbach-Fahrenbach feierte ihren traditionellen Gottesdienst kurz vor der Sommerpause unter freiem Himmel im Garten des Balsbacher Klosters. Unter dem Motto „Wer singt, betet doppelt“ – ein Wort des Kirchenvaters Augustinus – freuten sich die Teilnehmer, im Gottesdienst wieder singen zu dürfen, was bisher pandemiebedingt der jeweils örtlichen Schola vorbehalten war.

Am Altar konzelebrierten Dekan Johannes Balbach als vorübergehender Leiter der Seelsorgeeinheit, Kooperator Thomas Huber, Pater Konrad Liebscher (Aushilfe bis zur Wiederbesetzung der Pfarrstelle) und Pater Damian (Ferienvertretung aus Indonesien), assistiert von Diakon Reiner Roos und Gemeindereferentin Petra Reiß. Organist Manfred Schäfer begleitete den Gesang der Gemeinde sowie der Kantoren Günther Kreis und Konrad Klotz.

Unersetzlicher Baustein

Dekan Balbach erschloss in der Predigt Kirche und Gottesdienstgemeinde als sich gegenseitig tragende geistliche Gemeinschaft und die Bedeutung des Gesangs im Allgemeinen und als unersetzlichen Baustein der Liturgie im Besonderen. Aus aktuellem Anlass fand das 100-jährige Bestehen des Balsbacher Chors, gerade auch in seiner Funktion als Kirchenchor Erwähnung.

Andreas Theobald (Fahrenbach), Rolf Bangert (Krumbach), Regina Schäfer (Wagenschwend) und Manfred Schäfer (Balsbach) zeichneten ein beeindruckendes Bild der Pandemiezeit auf kirchlicher Ebene mit ihren Höhen und Tiefen, im persönlichen Erleben, vor allem aber hin-sichtlich des Scholagesangs in den Präsenzgottesdiensten, die nach anfänglichen Livestreams ab Mai 2020 wieder möglich waren, allerdings ohne Gemeindegesang.

Chance erkannt

Dabei sang eine Schola aus vier Personen, wobei immer genügend Sänger zu Verfügung standen. Man erkannte darin die Chance, überhaupt singen zu dürfen.

An den Festtagen im Kirchenjahr wurde auch der mehrstimmige Gesang gepflegt. Da keine Proben möglich waren, wurde vor den Gottesdiensten das vorgesehene Liedgut angesungen. Eine große Wertschätzung erfuhr der Scholagesang vor allem bei der Mitgestaltung der Erstkommunion, der Firmung, bei Seelenämtern und bei goldenen Hochzeiten.

Dank an Mitwirkende

Am Ende des Gottesdienstes dankte Dekan Balbach allen Mitwirkenden und Verantwortlichen in der Seelsorgeeinheit. Glückwünsche ergingen an Alexandra Blaschek, die in der Seelsorgeeinheit Mudau ihren Dienst als Gemeindereferentin angetreten hat, weiterhin aber dem Gemeindeteam Dallau angehört. nsch