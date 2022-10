Große Freude über Spenden

Limbach. Mit stolzen 5000 Euro beteiligt sich die Sparkasse Neckartal-Odenwald an den neuen Tischtennisplatten und an einer neuen, mobilen Basketballanlage im Pausenbereich der Limbacher Schule am Schlossplatz. Anlässlich der Spendenübergabe durch Regionaldirektor Karlheinz Emig bedankte sich Bürgermeister Thorsten Weber für die Spende, die im Bereich des neuen, rund 440 000 Euro teuren Pausengeländes „bestens angelegtes Geld ist“. Diesem Dank schlossen sich auch Schulleiterin Martina Meixner und ihre Stellvertreterin Sandra Diefenbach an, deren Schüler die Funktionalität der Basketballanlage live demonstrierten. „Die Spendenmittel aus dem Bereich des Prämiensparens sind hier im Pausenhof an der richtigen Stelle eingesetzt“, zeigte sich Emig überzeugt. Bürgermeister und Schulleitung gaben dem Gast noch einen kurzen Abriss über die rund 10,5 Millionen Euro teure Schulbaumaßnahme, die nun kurz vor dem Abschluss steht.

Im Pausenhof ist zudem ein „grünes“ Klassenzimmer integriert. Für den „grünen“ Bereich hat die Firma Wolff & Müller Hoch- und Industriebau, insbesondere für den Baum in der Mitte des Klassenzimmers, ebenfalls einen Betrag von 1500 Euro gespendet.