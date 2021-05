Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Polizei ermittelt - Massives Fischsterben in der Elz / Ermittlungen der Polizei dauern an Gewässer nach Störfall in Limbacher Kläranlage langfristig beeinträchtigt

Der Störfall in der Kläranlage in Limbach wird sich voraussichtlich längerfristig auswirken. So die Einschätzung der Gemeinde und des Mosbacher Landratsamtes eine knappe Woche nach dem Vorfall.