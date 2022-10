Gemeinderat Limbach stellt Forderung an Buchen

Limbach. Der Gemeinderat Limbach hat in seiner Sitzung am Montagabend den Gemeinderat Buchen dazu aufgefordert, den Beschluss im gemeinsamen Gewerbegebiet IGO ein städtisches Gewerbegebiet zu erschließen, zurückzunehmen. "Es gibt einen klaren Beschluss der Verbandsversammlung, dieses Gebiet gemeinsam zu erschließen", sagte Limbachs Bürgermeister Thorsten Weber. Dem IGO-Verband gehören die Kommunen Buchen, Mudau und Limbach an. Der Gemeinderat Mudau hatte sich vorige Woche bereits ähnlich positioniert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1